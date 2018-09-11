АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Apple готовит сюрпризы: Самые смелые предположения о новых iPhone
EUR 80.67 USD 69.87
Курс валют на 11.09.2018

Борис Моисеев рассказал, почему отказался от детей

Впервые за долгий промежуток времени певец Борис Моисеев появился на публике, он пришел на похороны Иосифа Кобзона. Спустя несколько дней исполнитель дал интервью, в котором рассказал, почему отказался от детей.

Борис Моисеев рассказал, почему отказался от детей


Рассказывая о последних событиях своей жизни Борис Моисеев отметил, что многая информация, которая появляющаяся о нем не соответствует действительности. Также исполнитель откровенно признается, что завидует Алле Пугачевой, поскольку у нее растут замечательные дети Елизавета и Гарри. Певец жалеет, что в свое время тоже не стал отцом, но сейчас думать об этом уже поздно. Артист считает, что у него уже не то здоровье, чтобы ухаживать за детьми.

Борис Моисеев рассказал, почему отказался от детей


Борис Моисеев счастлив с возлюбленной Адель, которая поддерживает его и помогает бороться с последствиями инсульта. Но до свадьбы дело пока не дошло. По словам самого исполнителя у них просто не хватает времени на подготовку к этому торжеству.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 01:01
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
OnePlus 6 после обновления получит очередные
Борис Моисеев рассказал, почему отказался от детей
Mercedes показал новый кроссовер GLE на тизере
Ученые: Столкновения Венеры с Землей может
Гибкий смартфон от Samsung получит встроенный в
Разработчики Shadow of the Tomb Raider
Ученые нашли способ получать от еды больше
«Перекошенное лицо»: Фанаты раскритиковали новое
В Сети появились первые фотографии iPhone XС
Ученые: Витамин D снижает риск рака молочной
Автоконцерн Ford показал доработанный
Сборку "Патриот" 2019 года от УАЗ покажут онлайн
«Одно отличие»: Лена Летучая сделала еще одно
Аналитики: "Бюджетный" iPhone будет большим
Ирина Шейк с новым имиджем засветилась на обложке
Ученые: На усиление глобального потепления влияет
Эксперты составили ТОП лучших бюджетных
Наталья Шевель представила видеодоказательства
Лолита Милявская удивила поклонников кружевным
Ученые: Птицы могут помогать друг другу по
«Денег на свадьбу не дам!»: Экс-участница
Под Сыктывкаром мужчина нашёл древнее яйцо
Беременная Мария Порошина развелась с мужем Ильей
«Почему ты на мне не женился?»: Ирина Аллегрова
Эксперт: Дональд Трамп не придумал предлога для
В Швеции сняли на камеру периодически исчезающие
iPhone с двумя SIM-картами рекламируют в Китае
«Смотрю «Дом-2», больше всего нравится Саша
В СМИ обсуждают конец карьеры Ольги Бузовой
Новая разработка ученых из UCLA Samueli
Просмотреть все новости