Борис Моисеев рассказал, почему отказался от детей

Рассказывая о последних событиях своей жизни Борис Моисеев отметил, что многая информация, которая появляющаяся о нем не соответствует действительности. Также исполнитель откровенно признается, что завидует Алле Пугачевой, поскольку у нее растут замечательные дети Елизавета и Гарри. Певец жалеет, что в свое время тоже не стал отцом, но сейчас думать об этом уже поздно. Артист считает, что у него уже не то здоровье, чтобы ухаживать за детьми.Борис Моисеев счастлив с возлюбленной Адель, которая поддерживает его и помогает бороться с последствиями инсульта. Но до свадьбы дело пока не дошло. По словам самого исполнителя у них просто не хватает времени на подготовку к этому торжеству.