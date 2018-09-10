Аналитики: Ожидаемый ценник “дешевого” iPhone составит $849

Анонс относительно стоимости новинки от Apple обновили накануне представители Goldman Sachs, а также Piper Jaffray. Изначально считалось, что «яблочный бюджетник» обойдётся покупателям в $700. Теперь минимальная цена увеличилась до $849. Девайс при такой расценке никак не попадает в средний ценовой диапазон. “Яблочный” бренд планирует официальный анонс новых современных разработок провести 12 сентября. По мнению экспертов акции компании Apple после этого увеличатся в стоимости до $240-250.Организованное экспертами исследование показывает, что приблизительно два из троих опрошенных владельцев прошлых версий iPhone, пользующихся своими смартфонами более 2 лет, имеют серьёзные планы, подразумевающие приобретение новой версии девайса. Аналитиками пока не были опубликованы прогнозы по спросу на новый iPhone.