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Аналитики: Ожидаемый ценник “дешевого” iPhone составит $849

Аналитики отмечают, что ожидаемый ценник “дешевой” версии iPhone может составить около $849. Этот факт не позволяет отнести «яблочное» устройство к среднему ценовому диапазону.

Аналитики: Ожидаемый ценник “дешевого” iPhone составит $849


Анонс относительно стоимости новинки от Apple обновили накануне представители Goldman Sachs, а также Piper Jaffray. Изначально считалось, что «яблочный бюджетник» обойдётся покупателям в $700. Теперь минимальная цена увеличилась до $849. Девайс при такой расценке никак не попадает в средний ценовой диапазон. “Яблочный” бренд планирует официальный анонс новых современных разработок провести 12 сентября. По мнению экспертов акции компании Apple после этого увеличатся в стоимости до $240-250.

Организованное экспертами исследование показывает, что приблизительно два из троих опрошенных владельцев прошлых версий iPhone, пользующихся своими смартфонами более 2 лет, имеют серьёзные планы, подразумевающие приобретение новой версии девайса. Аналитиками пока не были опубликованы прогнозы по спросу на новый iPhone.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:06
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