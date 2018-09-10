Xiaomi подтвердила выпуск Xiaomi Mi Band с модулем NFC

Хаунг Ванг, который является исполнительным директором Huami, на своей страничке в социальной сети Weibo сообщил, что «умный» браслет уже практически готов к поступлению для продаж. Компания Huami является партнёром Xiaomi по производству Smart Watch и фитнес-браслетов. Оригинальная версия Mi Band 3 была представлена в мае текущего года. У NFC-версия браслета Xiaomi Mi Band 3 будет возможность использовать бесконтактную оплату, в том числе для проезда на общественном транспорте в 167 городах Китая.Ранее Xiaomi уже говорила, что вариант с NFC будет доступен в сентябре, но точной даты не называла. Стоимость браслета будет составлять примерно 30 долларов.