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Xiaomi подтвердила выпуск Xiaomi Mi Band с модулем NFC

Производитель Xiaomi подтвердил скорый выпуск Mi Band с модулем NFC. Этот браслет успешно прошёл все необходимые тесты.

Xiaomi подтвердила выпуск Xiaomi Mi Band с модулем NFC


Хаунг Ванг, который является исполнительным директором Huami, на своей страничке в социальной сети Weibo сообщил, что «умный» браслет уже практически готов к поступлению для продаж. Компания Huami является партнёром Xiaomi по производству Smart Watch и фитнес-браслетов. Оригинальная версия Mi Band 3 была представлена в мае текущего года. У NFC-версия браслета Xiaomi Mi Band 3 будет возможность использовать бесконтактную оплату, в том числе для проезда на общественном транспорте в 167 городах Китая.

Ранее Xiaomi уже говорила, что вариант с NFC будет доступен в сентябре, но точной даты не называла. Стоимость браслета будет составлять примерно 30 долларов.

 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:36
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