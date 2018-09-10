Реалити-шоу «Замуж за Бузову»: что скрывают участники телепроекта

«Подумала – если сейчас не найду супруга, то уже никогда не надену свадебное платье», - не единожды заявляла преданным поклонникам и журналистам Ольга Бузова.

«Когда продали местную молочную фабрику, многие перешли к Денису. Я в том числе. Во время запуска производства присутствовал и губернатор Владимирской области. Сейчас Денис уже в разводе», - рассказала журналистам «СтарХита» жительница города Суздаль.

«Она живет в Кинешме, у нее своя турфирма. О Бузовой и слышать не хочет.С другой стороны, большой мальчик – сам разберется», - рассказала репортерам знакомая семьи Лебедева.

«Денис – настоящий русский мужчина. Предпочитает жить за городом, вести хозяйство. Не совсем понятно, зачем ему этот проект, он не переносит повышенное внимание. И, тем более, никогда не сможет находиться рядом с такой публичной фигурой, как Ольга. Сыровару нужна женщина, далекая от света софитов, которая разделит его интересы. Денис – однолюб. Будущей жене повезет: он станет отличным семьянином», - заявила Кажетта Ахметжанова.

«Канал помогал людям разобраться в непростых ситуациях и ни в коем случае не пропагандировал пикаперство», - заявил «жених» Бузовой.

«Я созрел для брака. Не хочу скрывать, что на протяжении пяти лет много тусовался и ни в чем себе не отказывал. Не могу сосчитать, сколько было случайных связей. Честно говоря, надоело. Ищу спокойствие и уют», - рассказал Александр Гринев.

«Яркий, довольно агрессивный самец. Его тотемный знак – медведь, который объясняет наличие большой внутренней силы. Жена Александру сейчас не очень нужна. Он врет. Но, если бы все сложилось и Ольга выбрала бы его, то он бы быстро приспособился к новой роли. Парень случайно разбогатеет, деньги придут оттуда, откуда он и не подозревает. Став в одночасье состоятельным человеком, моментально потеряет интерес к супруге, которая еще вчера была успешной и желанной. Поэтому их браку с Бузовой не суждено стать реальностью», - заявила Кажетта Ахметжанова.

«Мы общаемся до сих пор, хотя у меня давно другая семья. Порядочный, смелый и надежный мужик. Он из тех, кто готов пойти на все ради своей женщины. Нет, он не станет таскать цветы пачками, читать стихи и петь серенады под окнами, но сделает все, чтобы ты чувствовала себя самой счастливой. Валя искренне помешан на справедливости, слишком прямолинеен: всегда говорит, что думает. И это, пожалуй, один из основных минусов, из-за этого качества он до сих пор вляпывается в спорные истории. Я желаю ему наконец-то перестать перебирать дешевых «мисок» и встретить ту, которая родит ему пару-тройку сорванцов. Он уже давно заслужил быть любимым мужем и прекрасным отцом. Не думаю, что Оля Бузова - достойная пара, но, если у них все-таки сложится и она выберет его, то совершенно точно не прогадает», - рассказала журналистам бывшая супруга Валентина Коробкова Евгения Захарова.

«Валентин талантлив, но при этом достаточно ранимый и обидчивый. Таких Бузова «ест на завтрак». За время брака с Тарасовым Ольга привыкла к другому отношению. Не то чтобы футболист ее подавлял или ущемлял, но у Димы есть ярко выраженная энергетика, в которой так нуждается Оля. В Валентине она не видит сильное плечо и мощный тыл. Но ей нравится его чувство юмора. Самому Коробкову невеста очень интересна, но ничего, кроме дружбы, не получится», - рассказала Кажетта Ахметжанова.

«Удивительно, как в большом мужчине сочетаются и сила, и нежность. Поразилась, когда увидела Сашу в телевизоре. Хотя чему удивляюсь: он всегда мечтал, чтобы его заметили. Весной рассказывал, как работает в затрапезном клубе, знаменитыми клиентами там и не пахнет, живет на три копейки, хочет переехать из Питера в Москву, но не может из-за семьи… Когда успел развестись и почему молчит о детях?», - рассказала репортерам близкая подруга Александра Сабанина.

«Александр – жизнерадостный, с пробивным характером. Подходит на роль мужа Бузовой. Сабанин не богат, но способен «прокачать» потенциал близких людей, в особенности супруги. Рядом с ним женщины напитываются такой энергией, что дела идут в гору. Ольга не исключение. Выбери она Сабанина, карьера стала бы развиваться еще стремительнее. Хотя куда уж больше?», - заявила Кажетта Ахметжанова.

«Сережа женат на работе. Если с Бузовой сойдутся, то будут встречаться максимум пару раз в месяц», - рассказывают знакомые Сергея.

«До участия в проекте мало что знал об Оле. Но сейчас понимаю, что в такую реально можно влюбиться. Она настоящая и яркая», - рассказывал Зеленский.

«Показательный пример претендента, за которого Ольга никогда не выйдет замуж. Они могут общаться, участвовать в совместных проектах, но не более. Либо творческий потенциал должен быть такого уровня, как у Филиппа Киркорова. Зеленский – молодой, энергичный, веселый. Эти качества способны покорить многих представительниц прекрасного пола, но не Ольгу», - заявила Кажетта Ахметжанова.

«Любит приукрасить действительность, раньше общались в одной компании с ним и его братом Пашей. Хорошие ребята, из простой семьи с обычным достатком. Изображали крутых тусовщиков, особенно Женя. Очень удивилась, когда он стал бегать по шоу, выдавая себя за олигарха. Да, у него правда есть финансовое образование, не нищий, но миллионами долларов не ворочает!», - поделилась с журналистами знакомая Евгения Назарова.

«Сыну нужна не акула-красавица, а по-житейски мудрая девушка, которая не будет смотреть только на его деньги», - рассказал СМИ отец Евгения – Юрий Назаров, полковник полиции в отставке.

«Евгений будет очень успешным. Дважды потеряет все, но сможет подняться и заново сколотить состояние. Всегда идет напролом и до конца, поэтому добивается результатов. Но Ольге Женя не очень симпатичен чисто физически. Как бы ни пыталась скрыть это, Бузова присматривается к участникам и оценивает их, как любая дама. У нее есть определенный милый сердцу типаж, и он под него не попадает. Одним словом, это не ее половинка», - рассказала участница телепроекта «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

«Самое главное, что Жене удалось сохранить отношения с обеими супругами, ведь они воспитывают общих детей. А как друг он прекрасный», - рассказал журналистам близкий приятель Евгения Песенникова Олег Конников.

«Да, совершал ошибки. Но я не подонок. Просто в жизни случаются моменты, когда людям лучше расстаться», - признавался ранее сам Евгений Песенников.

«Через несколько лет пойдет в политику, чтобы стать депутатом. Будут еще два брака. Конечно, такая жена, как Ольга, с ее спорной репутацией не подходит будущему народному избраннику», - заявила Кажетта Ахметжанова.

Как оказалось, спустя два года в одиночестве прославленная телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также восходящая исполнительница Ольга Бузова поняла, что счастье не всегда любит тишину и именно поэтому приняла решение строить отношения на глазах у всей России в новом реалити-шоу «Замуж за Бузову».С первого взгляда можно сказать, что «женихов» для поющей телеведущей подобрали довольно хороших: успешных, образованных, обеспеченных. Только вот участница одного из самых мистических телепроектов страны «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова решила сделать свое предсказание, а также указать на того участника реалити «Замуж за Бузову», который больше всего подходит главной героине телешоу.Дениса Лебедева называют фаворитом в погоне за сердце известнейшей завидной невесты России. Поговаривают, что именно этот участник телепроекта одержит победу в реалити-шоу «Замуж за Бузову», ведь неделю назад Ольгу и Дениса вместе заметили в Москве. А ранее парочку видели в дорогостоящем SPA-центре в Подмосковье.Оказалось, что биография Лебедева является одной из самых кристально чистых. Ранее Денис работал в отделе по борьбе с экономическими преступлениями и был помощником депутата. На сегодняшний день 33-летний мужчина является владельцем собственного завода по производству сыра в городе Суздаль. Поговаривают, что с бизнесом «жениху» Бузовой помогла его бывшая возлюбленная, она же мать его единственного наследника Ивана.С первого взгляда может показаться, что Денис Лебедев является идеальным вариантом для Ольги Бузовой, однако в Сети ходят слухи, что маме предпринимателя вовсе не нравится такая звездная невестка.Александр Гринев в свои тридцать лет успел получить два высших образования. Молодой человек окончил Московский институт психоанализа и военный университет Министерства обороны. Гринев уже успел поработать переводчиком с английского и фарси. Также у Александра есть собственная студия, где создаются различные рекламные видеоролики.На протяжении долгого периода времени Гринев вел личный блог, в котором рассказывал преданным поклонникам азы соблазнителя. Именно поэтому у Александра есть довольно странное прозвище – «Сутенер».По словам Гринева, до реалити-шоу «Замуж за Бузову», он долгий период времени жил вместе с возлюбленной. Однако мужчине пришлось по работе уехать в Брянскую область, в его избранница училась в столице. В результате отношениям на расстоянии не суждено было просуществовать долго, и вскоре барышня встретила состоятельного мужчину, за которого скоропостижно вышла замуж.Как бы там ни было, но на первой же встрече с Александром Ольга Бузова оценила сексуальную привлекательность Гринева и даже станцевала с ним медленный танец и поцеловала молодого человека в щеку.Валентин Коробков, как и остальные «женихи» Ольги Бузовой имеет очень хорошее образование. У мужчины за плечами три высших образования. Участник «Замуж за Бузову» ранее занимался несколькими бизнес-проектами, в их число вошли даже проекты по торговле свежими овощами и различными фруктами.На сегодняшний день Валентин занимается продажей бытовых товаров. Коробков довольно много путешествует, занимается активно спортом и даже однажды сыграл роль боксера в короткометражном кинофильме под названием «10 000 часов». 34-летний мужчина ведет активную общественную деятельность. Ранее он очень хорошо общался с бывшим губернатором Забайкальского края.Коробков является одним из самых завидных «женихов» города Читы. Ранее Валентин встречался с королевой красоты Виолеттой Петровской – финалисткой многими любимого конкурса «Мисс Россия-2016». Один раз был женат.Заполняя анкету на участие в новом реалити-шоу «Замуж за Бузову», Александр Сабанин указал, что является актером, спортсменом, ведущим и моделью. Однако мужчина упустил очень важный момент. Оказывается, что «жених» Оли не единожды выступал в роли эксперта скандально-известного телепроекта «Дом-2».На данный момент преданные поклонники Бузовой предполагают, что Сабанин как никто другой хорошо знает Олю. Заметим, что Александр уже успел отличиться от других претендентов на сердце и руку поющей телеведущей. Мужчина написал для теледивы стихотворение, которое растрогало ведущую «Дома-2» до такой степени, что она даже написала пост у себя на страничке в социальной сети Instagram по этому поводу.Как стало известно, Сергей Зеленский и Ольга Бузова являются в некоторой степени коллегами. Оказывается, что 35-летний мужчина ранее тоже работал на телевидении. Однако на сегодняшний день «жених» Оли ведет различные мероприятия, корпоративы и свадьбы. На счету у участника реалити-шоу «Замуж за Бузову» больше 900 праздников.Сергея Зеленского уже два раза признали лучшим тамадой по версии специализированных порталов. Гонорар ведущего составляет восемьдесят тысяч рублей за торжество. Мужчина никогда не был женат, поэтому наследниками еще до сих пор не успел обзавестись.Зеленский ранее рассказывал СМИ, что впервые увидел сообщение о том, что проходит кастинг на новый телепроект «Замуж за Бузову» в социальных сетях, поэтому не долго думая сразу же запомнил анкету, а через несколько дней ему позвонили.Ни для кого не является секретом, что Евгений Назаров прямо с порога заявил Ольге Бузовой, что является богачом. Нужно сказать, что такое хвастовство очень расстроило поющую телеведущую. По словам участника «Замуж за Бузову», он стал долларовым миллионером, когда ему было всего двадцать семь лет.На сегодняшний день мужчина является владельцем инвестиционный фондов, недвижимости за тридцать три миллиона рублей в «Москва-Сити». Также у Евгения Назарова есть загородный дом и несколько недвижимости за границей. Однако, как стало известно от знакомых «жениха» Бузовой, дорогостоящие апартаменты олигарх на самом деле снимает, а его офис находится прямо у него же дома.По словам Екатерины Федоровой, 31-летний бизнесмен ранее уже пытался отыскать свою любовь и ту единственную на телепрограмме под названием «Давай поженимся!».Евгений Песенников два раза уже был в браке. У мужчины есть 19-летняя и 4-летняя дочери. Бизнесмен никогда не скрывал, что у него есть дети, поэтому в личных социальных сетях «жениха» Ольги Бузовой можно отыскать много общих фотографий с наследницами. Евгений является выпускником МГУ.На данный момент в Интернете ходят слухи о том, что все браки Песенникова распадались по вине именно мужчины. Одной из причин, как выяснилось, была его измена в алкогольном опьянении.