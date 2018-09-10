Разработчики Shadow of the Tomb Raider представили релизный трейлер игры

Первый посвящён разнообразию локаций грядущего боевика. Героине предстоит путешествовать по улицам мексиканского Косумеля и густым джунглям Амазонии. В ролике показаны затерянные в джунглях деревни Латинской Америки, пирамиды майя, заброшенные города, ущелья и водопады. В конце демонстрирует новый фоторежим, в котором можно изменить положение камеры и выражение лица Лары Крофт.Второй ролик посвящён улучшениям. При желании пользователи могут установить приоритет высокой частоты кадров. Также упоминается поддержка HDR и полноценный 3D-звук Dolby Atmos. Для тех, кто желает освежить в памяти события первых игр из этой серии, разработчики выпустили специальный 12-минутный видеоролик.