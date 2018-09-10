Гибкий смартфон от Samsung получит встроенный в экран датчик
Новый гибкий смартфон от Samsung получит дактилоскопический датчик, встроенный в экран. Модель будет продаваться по цене 1460 долларов, а первая партия будет насчитывать 120 тысяч штук.
Отметим, что ранее цена гаджета прогнозировалась экспертами в районе 1800 $. Необычный смартфон будет обладать гибким экраном и на данный момент неизвестно как именно будет реализована эта его особенность. В этот же гибкий экран будет внедрен датчик отпечатков пальцев. Технология дактилоскопических сканеров, на текущий момент, не является совершенным средством защиты, но объединяет в себе удобство и достаточный уровень надежности. Исходя из некоторых исследований, взломать такую защиту весьма не просто.
Также сообщается, что смартфон будет рассчитан на достаточно узкую аудиторию, в которую в основном войдут люди интересующиеся новинками в мире технологий. Возможно, именно этим фактором обусловлено такое малое количество моделей в первой партии.
Отметим, что ранее цена гаджета прогнозировалась экспертами в районе 1800 $. Необычный смартфон будет обладать гибким экраном и на данный момент неизвестно как именно будет реализована эта его особенность. В этот же гибкий экран будет внедрен датчик отпечатков пальцев. Технология дактилоскопических сканеров, на текущий момент, не является совершенным средством защиты, но объединяет в себе удобство и достаточный уровень надежности. Исходя из некоторых исследований, взломать такую защиту весьма не просто.
Также сообщается, что смартфон будет рассчитан на достаточно узкую аудиторию, в которую в основном войдут люди интересующиеся новинками в мире технологий. Возможно, именно этим фактором обусловлено такое малое количество моделей в первой партии.
Технологии
Добавил: Максим Бэр Вчера, 23:31