Гибкий смартфон от Samsung получит встроенный в экран датчик

Отметим, что ранее цена гаджета прогнозировалась экспертами в районе 1800 $. Необычный смартфон будет обладать гибким экраном и на данный момент неизвестно как именно будет реализована эта его особенность. В этот же гибкий экран будет внедрен датчик отпечатков пальцев. Технология дактилоскопических сканеров, на текущий момент, не является совершенным средством защиты, но объединяет в себе удобство и достаточный уровень надежности. Исходя из некоторых исследований, взломать такую защиту весьма не просто.Также сообщается, что смартфон будет рассчитан на достаточно узкую аудиторию, в которую в основном войдут люди интересующиеся новинками в мире технологий. Возможно, именно этим фактором обусловлено такое малое количество моделей в первой партии.