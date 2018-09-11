Ученые: Столкновения Венеры с Землей может вызвать глобальные катаклизмы

Все указывает на возможный апокалипсис от блуждающей планеты, которая может появиться от Земли всего в 260 млн. километров. Все планеты Солнечной системы находятся под воздействием Солнечных взрывов, дестабилизирующих гравитационное поле любой силы. Первая на раздаче у Светила стоит Венера, которая больше всех страдает от космических катаклизмов. При этом достаточно 10 лет, чтобы она могла приблизиться на опасное расстояние к планете Земля.Астрофизики обеспокоены тем, что Солнечные взрывы сделают из «горячего тела» Венеры блуждающий объект и данный космический катаклизм столкнет Венеру с Землей.