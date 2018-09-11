Ученые: Столкновения Венеры с Землей может вызвать глобальные катаклизмы
В наше время все чаще появляются новые версии апокалипсиса на Земле. Среди всех прочих, апокалиптическая версия столкновения Земли с другой планетой серьезно не рассматривается, только участившиеся случаи взрывов на Солнце дестабилизируют гравитационные поля планет, при этом Венера первая попадет под их влияние.
Все указывает на возможный апокалипсис от блуждающей планеты, которая может появиться от Земли всего в 260 млн. километров. Все планеты Солнечной системы находятся под воздействием Солнечных взрывов, дестабилизирующих гравитационное поле любой силы. Первая на раздаче у Светила стоит Венера, которая больше всех страдает от космических катаклизмов. При этом достаточно 10 лет, чтобы она могла приблизиться на опасное расстояние к планете Земля.
Астрофизики обеспокоены тем, что Солнечные взрывы сделают из «горячего тела» Венеры блуждающий объект и данный космический катаклизм столкнет Венеру с Землей.
Все указывает на возможный апокалипсис от блуждающей планеты, которая может появиться от Земли всего в 260 млн. километров. Все планеты Солнечной системы находятся под воздействием Солнечных взрывов, дестабилизирующих гравитационное поле любой силы. Первая на раздаче у Светила стоит Венера, которая больше всех страдает от космических катаклизмов. При этом достаточно 10 лет, чтобы она могла приблизиться на опасное расстояние к планете Земля.
Астрофизики обеспокоены тем, что Солнечные взрывы сделают из «горячего тела» Венеры блуждающий объект и данный космический катаклизм столкнет Венеру с Землей.
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 00:01