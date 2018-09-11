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Ученые: Столкновения Венеры с Землей может вызвать глобальные катаклизмы

В наше время все чаще появляются новые версии апокалипсиса на Земле. Среди всех прочих, апокалиптическая версия столкновения Земли с другой планетой серьезно не рассматривается, только участившиеся случаи взрывов на Солнце дестабилизируют гравитационные поля планет, при этом Венера первая попадет под их влияние.

Ученые: Столкновения Венеры с Землей может вызвать глобальные катаклизмы


Все указывает на возможный апокалипсис от блуждающей планеты, которая может появиться от Земли всего в 260 млн. километров. Все планеты Солнечной системы находятся под воздействием Солнечных взрывов, дестабилизирующих гравитационное поле любой силы. Первая на раздаче у Светила стоит Венера, которая больше всех страдает от космических катаклизмов. При этом достаточно 10 лет, чтобы она могла приблизиться на опасное расстояние к планете Земля.

Астрофизики обеспокоены тем, что Солнечные взрывы сделают из «горячего тела» Венеры блуждающий объект и данный космический катаклизм столкнет Венеру с Землей.

 
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Наука / Главные новости
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 00:01
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