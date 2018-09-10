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«Перекошенное лицо»: Фанаты раскритиковали новое фото Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова в соцсети Instagram обнародовала новый снимок, который вызвал жёсткую критику со стороны поклонников. Многие отметили, что на публикации у балерины перекосило лицо.

«Перекошенное лицо»: Фанаты раскритиковали новое фото Анастасии Волочковой


Танцовщица поведала, что она со своей крестницей Элизой и дочкой Ариадной побывала на шоу Эдгарда Запашного. Знаменитый дрессировщик позволил гостям за кулисами пообщаться с дикими зверями. Как замечено в посте Анастасии Волочковой, все животные получают хороший уход, при этом не проявляют агрессию. Знаменитость даже сфотографировалась у клетки с бегемотом. Но снимок вызвал неожиданную реакцию у фолловеров. Они стали обсуждать не животных, а внешность хозяйки аккаунта.

«Перекошенное лицо»: Фанаты раскритиковали новое фото Анастасии Волочковой


Многие фанаты заметили, что у балерины на публикации крайне странное выражение лица. Не понимая, что послужило причиной такому эффекту, подписчики начали выдвигать очень смелые, а порой даже оскорбительные версии. Некоторые указали, что бегемот вышел более привлекательным, чем артистка. Другие же отметили, что причиной искривления лица звезды является неудачный фотошоп. Однако фото в течение четырнадцати часов сумело собрать более 6,5 тысяч лайков и свыше 820 комментариев.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:01
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