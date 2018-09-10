Эксперты рассказали способы экономии топлива

По всей видимости, повышенному расходу горючего способствуют внутренние неисправности авто. К примеру, это касается загрязненного воздушного фильтра. Его стандартный срок использования рассчитан приблизительно на 15 000 км пробега. В условиях экологии города период годности фильтра уменьшается приблизительно в 2 раза. Состояние свечей зажигания может также косвенно влиять на расход топлива. Их износ может потребовать увеличенных ресурсов горючего.В «сжигании» бензина большую роль играет манера управления авто. Топливный ресурс повысит избегание торможений, а также стартов. Хорошим помощником в данном случае также станет система «старт-стоп».