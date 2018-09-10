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Странные облака в Аризоне: Очевидец снял Нибиру на видеокамеру

Местному жителю Аризоны удалось зафиксировать, как он утверждает, прохождение планеты Нибиру между Солнцем и Землей на видеокамеру. Автор рассказал, что это было чрезвычайно пугающее зрелище.

Странные облака в Аризоне: Очевидец снял Нибиру на видеокамеру


Напомним, что конспирологи считают Нибиру знаком конца света. Видео, сделанное очевидцем, длится больше 10 минут и преимущественно снимает один участок неба на горизонте. Из-за скопления облаков сложно разглядеть там что-то. Впрочем, многие люди, верящие в теорию заговора, вновь продолжают заявлять о многочисленных знаках приближающегося Армагеддона. По их словам, участились появления НЛО, землетрясения наблюдаются в разных уголках мира, а теперь и данное видео якобы свидетельствует о правдивости их теорий.



Впрочем, видео предоставлено в весьма плохом качестве, что затрудняет выявление чего-то паранормального. Некое облако, напоминающее конспирологам небесное тело, не представляет собой ничего особенного, как заявляют синоптики.

 
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В мире
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:50
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