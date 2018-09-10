Странные облака в Аризоне: Очевидец снял Нибиру на видеокамеру

Напомним, что конспирологи считают Нибиру знаком конца света. Видео, сделанное очевидцем, длится больше 10 минут и преимущественно снимает один участок неба на горизонте. Из-за скопления облаков сложно разглядеть там что-то. Впрочем, многие люди, верящие в теорию заговора, вновь продолжают заявлять о многочисленных знаках приближающегося Армагеддона. По их словам, участились появления НЛО, землетрясения наблюдаются в разных уголках мира, а теперь и данное видео якобы свидетельствует о правдивости их теорий.Впрочем, видео предоставлено в весьма плохом качестве, что затрудняет выявление чего-то паранормального. Некое облако, напоминающее конспирологам небесное тело, не представляет собой ничего особенного, как заявляют синоптики.