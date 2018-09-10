Ученые нашли способ получать от еды больше удовольствия

В исследовании приняли участие более 60 человек. В ходе эксперимента, одних добровольцев попросили есть попкорн руками, а другим предложили использовать специальные палочки для еды. В результате чего выяснилось, что нестандартные способы приема пищи помогают получить от нее намного больше удовольствия. Также отмечается, что нетрадиционные методы употребления еды повышают человеческую концентрацию на вкусовых ощущениях.Авторы исследования также подчеркивают, что этот метод можно применять и в других сферах жизни. Например, ученые провели ряд экспериментов с просмотром видеороликов и употреблением воды. Во всех случаях применившие фантазию участники получили больше удовольствия.