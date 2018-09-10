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Какие опасности подстерегают туристов в Тунисе

Национальная гвардия Туниса за последнюю неделю предотвратила 80 операций со стороны контрабандистов на сумму более 2 млн динаров и задержала 12 подозреваемых в причастности к боевикам.

Какие опасности подстерегают туристов в Тунисе

3 сентября МВД Туниса представило отчет о предотвращении масштабного теракта. Как выяснилось, стражи порядка задержали 12 подозреваемых боевиков, а также изъяли оружие и патроны. Были конфискованы и запрещенные вещества. Кроме того, нацгвардия пресекла шесть попыток покинуть Тунис нелегально и арестовала 131 мигранта.

Как отмечают эксперты, тревожные вести о росте преступности и угрозы терактов в Тунисе поступают постоянно. Только недавно в Гардимау арестовали экстремиста, который угрожал сотрудникам безопасности. Выяснилось, что он уже давно состоит в террористической организации.

А 8 сентября был арестован психически неуравновешенный уроженец Алжира, и тоже по подозрению в причастности к боевикам. Мужчина уже пытался устроить теракт, но его в прошлом году задержали.

По данным СМИ, неприятности Тунису доставляют и соседние страны, откуда в африканское государство постоянно стекаются боевики. Здесь находят свой новый дом, например, экстремисты из Сирии и Ливии. Ранее в прессе сообщалось о задержании радикалов, постоянно контактировавших с террористами из этих стран и научившихся от них изготовлению взрывчатки.

Власти Туниса пытаются закрыть глаза на подобные мрачные явления, однако ситуация продолжает усугубляться, что ставит под сомнение компетентность высшего руководства. Теряют доверие и туристы, которые все реже предпочитают Тунис в качестве места отдыха, и бизнесмены. Более того, многие местные жители стремятся покинуть родину как можно быстрее.

 
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Общество
Добавил: admin Сегодня, 11:52
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