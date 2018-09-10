"Появилась внезапно": В Мехико огромная дыра образовалась в центре футбольного поля

Примерно за полчаса до образования отверстия на поле проводился тренировочный матч. По счастливой случайности в момент образования дыры все уже покинули поле. Поскольку на текущее время отсутствуют какие-либо фото или видеоматериалы, по которым можно было бы судить о природе явления, остается ждать комментарии ученых.Карстовые обвалы - довольно распространенное явление. Они возникают, когда подземные воды со временем вымывают мягкие части грунта, оставляя лишь скальную основу и, поскольку на одной основе огромную массу выдержать сложно, со временем верхние слои земли заполняют пустоты. Впрочем, пользователи Сети строят собственные теории - от испытаний инопланетного оружия до работы некоего подземного портала.