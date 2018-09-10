Ученые: Витамин D снижает риск рака молочной железы

Профессор Роберт О'Коннор из Ирландии, который является руководителем данного исследования сообщил, что употребление достаточного количества витамин D поможет на 20% снизить риск развития онкологии. К таким выводам специалисты пришли после опроса почти 5500 ирландских женщин в возрасте от 50 до 80 лет, которые страдают раком молочной железы. Более того, этот витамин может служить не только, как профилактика, но и способен помогать побороть онкологию.Профессор рассказал, что витамин D в большом количестве содержится в печень трески, рыбьем жире, сельди, лососе, черной икре, топленном масле, куриных и перепелиных яйцах, а также в козьем молоке и сыре «Чеддер».