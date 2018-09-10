Сборку "Патриот" 2019 года от УАЗ покажут онлайн
У интернет-аудитории появится возможность наблюдать за всеми тонкостями производства новой модели от УАЗ. Данная онлайн-сборка будет проведена в рамках проведения презентации обновленного "Патриот".
Рабочие расскажут про все изменения и обновления в модели 2019 года, а так же проведут знакомство с мощностями известного в России завода. Также, на камерах можно будет увидеть выставочный комплекс-музей и территорию испытательного полигона.
С начала этого года Ульяновский автомобильный завод внедрил модернизирован сварочный комплекс и высокотехнологичную линию тестирования продукции. Как рассказал операционный директор Руслан Горевой, в основу формата онлайн-презентации заложен принцип открытости.
Настроена компания на ведение конструктивного диалога с покупателями, поэтому можно будет не только наблюдать за процессом сборки, но и задавать интересующие вопросы.
Рабочие расскажут про все изменения и обновления в модели 2019 года, а так же проведут знакомство с мощностями известного в России завода. Также, на камерах можно будет увидеть выставочный комплекс-музей и территорию испытательного полигона.
С начала этого года Ульяновский автомобильный завод внедрил модернизирован сварочный комплекс и высокотехнологичную линию тестирования продукции. Как рассказал операционный директор Руслан Горевой, в основу формата онлайн-презентации заложен принцип открытости.
Настроена компания на ведение конструктивного диалога с покупателями, поэтому можно будет не только наблюдать за процессом сборки, но и задавать интересующие вопросы.
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 20:31