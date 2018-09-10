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Ирина Шейк с новым имиджом засветилась на обложке глянцевого журнала

Ирина Шейк, популярная российская модель, сменила прическу. Фанаты впервые увидели новый имидж модели на обложке недавно вышедшего глянцевого журнала.

Ирина Шейк с новым имиджом засветилась на обложке глянцевого журнала


Прическа Шейк выполнена в стиле “Питера Пена”, благодаря чему имидж в целом выглядит более дерзко и открыто. Ранее волосы модели были значительно более длинными, теперь же благодаря таким резким переменам, модель выглядит иначе. Подписчики в инстаграм сходятся во мнении, что новый образ Шейк идет ей лучше прежнего, прическа подчеркивает преимущества фигуры модели, дополняет сложившийся образ.

Напомним, что не так давно Ирина Шейк родила дочь от актера Брэдли Купера. Незадолго до этого, ходили слухи о том, что они якобы расстаются, но в свете последних событий, можно предположить, что звезды не планируют расставаться. Популярность модели продолжает расти, некоторые глянцевые журналы уже называют Ирину Шейк “Идолом Моды”.

 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 20:01
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