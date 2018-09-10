Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев о расставании Виктории Бони с миллиардером: «Лучше бы ему котлетки готовила, а не о черных дырах говорила»

«Виктория - необыкновенная женщина, но я подтверждаю, что мы недавно расстались. Предпочитаю не комментировать причины из уважения к нашим отношениям. Я ей желаю много счастья, успехов и любви», - заявил французский миллиардер во всеуслышание.

«Вот, что для меня является бесценным в этой жизни: пронести свои отношения через все сложности и радости, не разнимая рук даже в преклонном возрасте», - разоткровенничалась с преданными поклонниками Виктория.

«Викуль, знаешь, как Алла Борисовна держит возле себя своего возлюбленного Максима Галкина? Только лишь борщом, пюре и котлетками. И никаких дыр. В следующий раз обойтись без дыр. Лучше салатика нарежь, котлеток нажарь и будет мужчина сидеть возле тебя. Гарантирую!», - посоветовал Рустам Солнцев своей давнишней подруге Виктории Бони.

«А я давно поняла, что Боня рассталась с миллиардером! Раньше она вовсю пыталась прихвастнуть своим новым возлюбленным, а с недавнего времени постоянно старается то и дело обходить тему личной жизни. Понятно же, что парочка не вместе!», - написал один из пользователей Сети.

Ни для кого не является секретом, что несколько месяцев назад 38-летняя Виктория Боня представила своим преданным поклонникам и общественности нового возлюбленного – 41-летнего миллиардера, который является владельцем инвестиционного фонда под названием «Andurand Capital» Пьера Андюрана.Еще недавно публика вовсю поговаривала о том, что Виктория Боня в очередной раз беременна и совсем скоро подарит своему новому избраннику еще одного наследника. Казалось, что дело идет к пышному бракосочетанию, но на днях миллиардер из Франции заявил, что в его романтических отношениях с российской знаменитостью поставлена жирная точка.Пьер Андюран подчеркнул, что ранее на самом деле встречался с бывшей участницей реалити-шоу «Дом-2» Викторией Боней, однако на сегодняшний день их роман остался в прошлом.Стоит подчеркнуть, что на данный момент Виктория Боня никак не комментирует свою личную жизнь. Тем не менее, на страничке знаменитости в социальной сети Instagram в последнее время начали появляться грустные посты.В нескольких своих постах Боня решила признаться подписчикам, что мечтает о большой и настоящей любви, которая будет длиться до последнего ее вздоха.И вот на днях по поводу расставания Виктории Бони и Пьера Андюрана решил высказаться бывший коллега красавицы по съемочной площадке скандального телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев. Шоумен вспомнил интервью, в котором 38-летняя телезвезда заявила, что они с миллиардером вели разговоры о квантовой физике, а также о черных дырах.По словам Рустама Солнцева, женщины должны уметь удерживать возле себя мужчину не умными разговорами о черных дырах, а вкусной домашней пищей.Стоит напомнить, что бывшая участница самого скандального телепроекта России Виктория Боня воспитывает шестилетнюю дочь Анджелину-Летицию. Малышка является дочерью миллиардера Алекса Смерфита. Полтора года назад Вика окончательно рассталась с отцом своей единственной наследницы. Тем не менее, родителям все-таки удалось сохранить хорошие отношения ради общей дочери.К слову, у французского миллиардера Пьера Андюрана также за плечами есть брак. Бизнесмен на протяжении трех лет был счастлив с российской моделью Евгенией Слюсаренко, которая родила мужчине наследницу. Однако четыре года назад эта красивая сказка подошла к концу. Официально оформили свой развод Евгения и Пьер только два года назад.Сейчас пользователи Сети вовсю принялись заявлять, что давно почувствовали что-то неладное, поэтому и принялись так активно искать сведения о том, встречается ли Виктория Боня с Пьером Андюраном или же парочка решила расстаться.