Синоптики рассказали о погоде в Москве

Специалисты отмечают, что в Москве ожидается снижение температуры, а также возможны осадки. В свою очередь прогноз опубликовали на сайте центра. В сообщении значится, что в столичном регионе синоптическая ситуация будет сегодня обусловлена воздействием атмосферного фронта с юга. Вследствие этого должна уплотниться облачность.В некоторых районах ожидаются небольшие дожди. Между тем, сократится приток солнечного тепла. Дневная температура уменьшится практически до климатической нормы. В Москве днём ожидается облачная погода, сопровождаемая прояснениями. При этом местами может идти небольшой дождь.В городе максимальная температура достигнет плюс 19 – 21 градуса, а по области плюс 17 – 22 градуса. Ветер будет северо-восточным — 3–8 м/с. По словам специалистов, относительная влажность в Москве составит 50–55 процента. При этом атмосферное давление достигнет 754 мм.рт.ст.