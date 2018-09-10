АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты сравнили камеры Samsung Galaxy Note 9 с iPhone X, LG G7 и OnePlus 6
EUR 80.36 USD 69.03
Курс валют на 08.09.2018

Эксперты сравнили камеры Samsung Galaxy Note 9 с iPhone X, LG G7 и OnePlus 6

Западные эксперты сравнили камеры Galaxy Note 9 с iPhone X, LG G7 и OnePlus 6. По словам специалистов, устройство от бренда Samsung имеет массу преимуществ наряду с аналогами, однако в некоторых параметрах все же уступает им.

Эксперты сравнили камеры Samsung Galaxy Note 9 с iPhone X, LG G7 и OnePlus 6


Galaxy Note 9 располагает камерой с двойным модулем с разрешением в 17 мегапикселей. Также над объективами расположена светодиодная вспышка с адаптивным уровнем свечения. Специалисты проверили работу подсветки в вечернее время и установили, что она действительно не засвечивает изображение, делая картинку плавной и сбалансированной.

При съемке на улице в дневное время выигрывает iPhone X. Благодаря специальной системе адаптации под светосилу камера делает снимки со средним балансом белого, который в дальнейшем можно подстроить в утилитах или внешних программах. По детализации в дневное время худшие результаты показал LG G7.

iPhone X также выделился и по цветопередаче. Даже без соответствующей обработки устройство делает яркие и красочные снимки. Galaxy Note 9 выигрывает при работе при среднем и низком освещении. Кроме того, устройство располагает качественной встроенной в ОС утилитой, дающей возможность обрабатывать фотографии в режиме реального времени.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:52
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российских пенсионеров-предпринимателей планируют
«Важная информация»: Алексей Воробьёв объяснил
Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев о
Уфологи увидели две причины захвата Земли
Синоптики рассказали о погоде в Москве
В Башкирии водитель насмерть сбил пешехода и
«Спортивная семья!!!» Татьяна Навка показала
На Урале водитель сбил женщину с коляской
Эксперты сравнили камеры Samsung Galaxy Note 9 с
Стали известны некоторые особенности нового Tesla
Apple раньше времени показала страницу с iPhone 9
В Краснодаре неизвестный мужчина убил водителя
Зрители: Причиной расставания Ольги Бузовой и
В Ставрополье пассажирский поезд сбил молодого
Составлен ТОП лучших смартфонов для детей
В Миассе на пешеходном переходе троллейбус сбил
Ингеборга Дапкунайте шокировала фанатов пошлым
"Эвакуация на Марс": Ученые опубликовали план по
Ольга Рапунцель намерена покинуть «Дом-2» после
Участник телепроекта «Замуж за Бузову» Сергей
Настя Ивлева раскрыла «страшный» секрет:
На Урале новорожденную девочку нашли в кустах на
Ford обновил бюджетный седан Ford Aspire
Ученые: Щедрость уменьшает симптомы стресса и
Игорь Крутой прокомментировал состояние Валерия
iPad 2018 от Apple получит функцию разблокировки
Xiaomi Mi Mix 3 засветился на "живом" видео в Сети
Учёные: Кардиотренировки стимулируют работу мозга
В Сети рассекретили стоимость iPhone XC, XS и XS
Сестра Ольги Бузовой намекнула, что финал шоу
Просмотреть все новости