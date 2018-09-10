Эксперты сравнили камеры Samsung Galaxy Note 9 с iPhone X, LG G7 и OnePlus 6

Galaxy Note 9 располагает камерой с двойным модулем с разрешением в 17 мегапикселей. Также над объективами расположена светодиодная вспышка с адаптивным уровнем свечения. Специалисты проверили работу подсветки в вечернее время и установили, что она действительно не засвечивает изображение, делая картинку плавной и сбалансированной.При съемке на улице в дневное время выигрывает iPhone X. Благодаря специальной системе адаптации под светосилу камера делает снимки со средним балансом белого, который в дальнейшем можно подстроить в утилитах или внешних программах. По детализации в дневное время худшие результаты показал LG G7.iPhone X также выделился и по цветопередаче. Даже без соответствующей обработки устройство делает яркие и красочные снимки. Galaxy Note 9 выигрывает при работе при среднем и низком освещении. Кроме того, устройство располагает качественной встроенной в ОС утилитой, дающей возможность обрабатывать фотографии в режиме реального времени.