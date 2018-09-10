Эксперты назвали самые продаваемые авто на вторичном рынке России

Несмотря на падение спроса по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, россияне по-прежнему отдают предпочтение отечественной LADA. С января по июль текущего года в России было куплено более 773 000 подержанных машин производства "АвтоВАЗ". На втором месте Toyota, которую за отчетный период приобрели около 331 000 россиян. Третье место на вторичном рынке досталось Nissan, с результатом в более чем 163 000 перепроданных экземпляров, а это на 4% превышает уровень 2017 года.Далее следуют марки KIA и Hyundai - владельцами подержанных автомобилей этих производителей стали более 128 000 человек.