В Башкирии водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
ДТП со смертельным исходом произошло в Башкортостане. На трассе Белебеевского района водитель транспортного средства, личность которого устанавливается, сбил пешехода, который шел по обочине дороги. Им оказался 36-летний местный житель, из-за полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
Как рассказали очевидцы, управлял автомобилем ВАЗ - 2105 22-летний местный житель. Сам виновник аварии скрылся с места совершенного им ДТП.
В настоящее время организованы мероприятия по его поиску и определению местонахождения транспортного средства.
Как рассказали очевидцы, управлял автомобилем ВАЗ - 2105 22-летний местный житель. Сам виновник аварии скрылся с места совершенного им ДТП.
В настоящее время организованы мероприятия по его поиску и определению местонахождения транспортного средства.
Происшествия
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 11:04