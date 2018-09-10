На Урале водитель сбил женщину с коляской

Согласно полученным сведениям, в пос. Керос Гайнского района 54-летний водитель ВАЗ -21124 осуществил наезд на 34-летнюю местную женщину. В руках у женщины находилась коляска с трехмесячным ребенком. Имеются предварительные данные, что местная жительница шла навстречу транспортному средству по краю дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал трехмесячный малыш. Ребёнок был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.По факту аварии возбудили административное расследование. В настоящее время проводится проверка, а также устанавливаются все обстоятельства данного происшествия. Информация передана представителями пресс-службы ГУ МВД РФ по Пермскому краю.