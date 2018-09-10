Уфолог обнаружил на Марсе голову древнеримской статуи

Как пояснил конспиролог, он изучал снимки, полученные специалистами на поверхности Марса. Его внимание привлек странный объект, который находился среди камней. По мнению Скотта Уорринга, это может быть частью древнеримской скульптуры. Находка уфолога имеет шлем, волосы, нос, брови, рот, усы и бороду. По словам исследователя, скульптура похоже на лицо ранней римской эпохи.Скотт Уорринг подчеркнул, что за время его работы было найдено еще два лица. Первой находкой оказалась кукла, а второй выступало белое лицо, которое выделялось на фоне темной области. Уфолог разыскивает древние артефакты, которые являются доказательством тому, что существуют разумные существа, когда-то живших на Марсе.