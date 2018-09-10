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В Краснодаре неизвестный мужчина убил водителя маршрутки

9 сентября, в 21.40 в Краснодаре неизвестный выстрелил в лицо водителя маршрутки. Свидетельства очевидцев подробно описывают произошедшее событие.

В Краснодаре неизвестный мужчина убил водителя маршрутки


На месте происшествия было 2 очевидца. С их слов, все началось с водителя маршрутки и молодого человека, подъехавшего на своем авто сзади. Проехать мимо было можно, если верить свидетельствам, однако водитель принял решение заставить маршрутное такси отъехать в место, предназначенное для парковки. После того, как водитель отказался принимать условия парня, произошла некая словесная, а затем и рукопашная потасовка. Никто из участников конфликта не хотел останавливаться, и парень направился к своему автомобилю.

На этом этапе свидетельства очевидцев расходятся, но, так или иначе, известно, что парень достал некий предмет, похожий на биту, а также, судя по всему, из машины вышел его друг. Именно он и выстрелил. Что было далее неизвестно, так как никто не остался досматривать потасовку после трех громких залпов. Полиция преследует преступников на текущий момент.

 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:28
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