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Зрители: Причиной расставания Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова стал алкоголь и разврат

Ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова после развода с мужем Дмитрием Тарасовым не только стремительно стала подниматься по карьерной лестнице, но и пустилась «во все тяжкие».

Зрители: Причиной расставания Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова стал алкоголь и разврат


Однако некоторые пользователи напоминают, что и ранее Ольга Бузова была замечена в участии в пьяных вечеринках и в сомнительной компании. При этом хейтеры предполагают, что именно это и стало причиной развода «тарабузиков».

Пользователи вспоминают, как мать Ольги упрекала дочку в неопрятности и призывала ради мужа стать лучше.

Зрители: Причиной расставания Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова стал алкоголь и разврат


Однако ни развод, ни увещевания матери не «притормозили» разгульное поведение Бузовой и однажды, ее в нетрезвом состоянии даже выгнали из вагона-ресторана во Владивостоке.

Также пользователи с интересом наблюдали за танцами Бузовой и Билана, стриптизом в исполнении звезды «Дом-2» и «пивко» в компании лучших подруг.

Зрители: Причиной расставания Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова стал алкоголь и разврат


Хейтеры подозревают, что Тарасову просто захотелось спокойной семейной жизни и уверенности, что его супруга сидит дома, а не виснет на очередном ухажере.

 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:23
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