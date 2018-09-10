Зрители: Причиной расставания Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова стал алкоголь и разврат

Однако некоторые пользователи напоминают, что и ранее Ольга Бузова была замечена в участии в пьяных вечеринках и в сомнительной компании. При этом хейтеры предполагают, что именно это и стало причиной развода «тарабузиков».Пользователи вспоминают, как мать Ольги упрекала дочку в неопрятности и призывала ради мужа стать лучше.Однако ни развод, ни увещевания матери не «притормозили» разгульное поведение Бузовой и однажды, ее в нетрезвом состоянии даже выгнали из вагона-ресторана во Владивостоке.Также пользователи с интересом наблюдали за танцами Бузовой и Билана, стриптизом в исполнении звезды «Дом-2» и «пивко» в компании лучших подруг.Хейтеры подозревают, что Тарасову просто захотелось спокойной семейной жизни и уверенности, что его супруга сидит дома, а не виснет на очередном ухажере.