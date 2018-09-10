В Ставрополье пассажирский поезд сбил молодого мужчину
На территории Ставропольского края в Невинномысске примерно в полшестого вечера пешеход попал под пассажирский поезд, направлявшийся сообщением «Кисловодск – Санкт – Петербург».
Согласно предварительным данным, переходя через ж\д пути, местный житель, пребывая в наушниках, не заметил состав, который к нему приближался. Очевидцы отмечают, что пострадавшего с травмой головы, а также раной ноги в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу. Пока не поступало официальных комментариев от представителей пресс-службы «РЖД».
Обсуждая случившееся в Instagram, пользователи отметили, что, скорее всего парень не заметил поезд, потому что был в наушниках.
Согласно предварительным данным, переходя через ж\д пути, местный житель, пребывая в наушниках, не заметил состав, который к нему приближался. Очевидцы отмечают, что пострадавшего с травмой головы, а также раной ноги в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу. Пока не поступало официальных комментариев от представителей пресс-службы «РЖД».
Обсуждая случившееся в Instagram, пользователи отметили, что, скорее всего парень не заметил поезд, потому что был в наушниках.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:15