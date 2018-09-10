Составлен ТОП лучших смартфонов для детей
Специалисты составили рейтинг лучших смартфонов для детей. Первое место в перечне занял гаджет Relay от Republic Wireless, имеющий ценник всего в 149 долларов.
Relay имеет небольшой корпус, защищенный от внешних повреждений и влаги. Благодаря встроенной функции рации на небольшой дистанции с ребенком всегда можно будет выйти на связь даже при отсутствии покрытия. Второе место в рейтинге достаточно устройству LG GizmoPal 2, имеющему уровень защиты от влаги стандарта IPX7.
Третье место рейтинга досталось смартфону Nokia 3310 3G, имеющему хорошие характеристики автономности. В США устройство можно приобрести всего за 59 долларов в базовой версии. Далее в перечне следует смартфон Blu Tank Xtreme 2.4, имеющий ценник всего в 85 долларов. За данную сумму пользователь получит качественный корпус с защитой от влаги и внешний повреждений, а также расширенный функционал.
В перечень лучших смартфонов для детей также вошли Moto E5, Galaxy S8 Active, iPhone SE и iPhone 7 или iPhone 8, но они имеют ценники более 200 долларов. Эксперты отмечают, что первый гаджет для ребенка должен иметь небольшую стоимость, но обладать набором всех необходимых функций.
Relay имеет небольшой корпус, защищенный от внешних повреждений и влаги. Благодаря встроенной функции рации на небольшой дистанции с ребенком всегда можно будет выйти на связь даже при отсутствии покрытия. Второе место в рейтинге достаточно устройству LG GizmoPal 2, имеющему уровень защиты от влаги стандарта IPX7.
Третье место рейтинга досталось смартфону Nokia 3310 3G, имеющему хорошие характеристики автономности. В США устройство можно приобрести всего за 59 долларов в базовой версии. Далее в перечне следует смартфон Blu Tank Xtreme 2.4, имеющий ценник всего в 85 долларов. За данную сумму пользователь получит качественный корпус с защитой от влаги и внешний повреждений, а также расширенный функционал.
В перечень лучших смартфонов для детей также вошли Moto E5, Galaxy S8 Active, iPhone SE и iPhone 7 или iPhone 8, но они имеют ценники более 200 долларов. Эксперты отмечают, что первый гаджет для ребенка должен иметь небольшую стоимость, но обладать набором всех необходимых функций.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:05