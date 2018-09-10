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Составлен ТОП лучших смартфонов для детей

Специалисты составили рейтинг лучших смартфонов для детей. Первое место в перечне занял гаджет Relay от Republic Wireless, имеющий ценник всего в 149 долларов.

Составлен ТОП лучших смартфонов для детей


Relay имеет небольшой корпус, защищенный от внешних повреждений и влаги. Благодаря встроенной функции рации на небольшой дистанции с ребенком всегда можно будет выйти на связь даже при отсутствии покрытия. Второе место в рейтинге достаточно устройству LG GizmoPal 2, имеющему уровень защиты от влаги стандарта IPX7.

Третье место рейтинга досталось смартфону Nokia 3310 3G, имеющему хорошие характеристики автономности. В США устройство можно приобрести всего за 59 долларов в базовой версии. Далее в перечне следует смартфон Blu Tank Xtreme 2.4, имеющий ценник всего в 85 долларов. За данную сумму пользователь получит качественный корпус с защитой от влаги и внешний повреждений, а также расширенный функционал.

В перечень лучших смартфонов для детей также вошли Moto E5, Galaxy S8 Active, iPhone SE и iPhone 7 или iPhone 8, но они имеют ценники более 200 долларов. Эксперты отмечают, что первый гаджет для ребенка должен иметь небольшую стоимость, но обладать набором всех необходимых функций.

 
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Технологии / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:05
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