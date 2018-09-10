«Я в своей стихии»: Валерий Меладзе с супругой провел романтический вечер на пароходе

На одной из публикаций супруги одеты в домашние халаты. Пара смеется и обнимается. Поклонники оценили данное фото, которое за 14 часов сумело собрать более 32 тысяч лайков. На втором фото Валерий Меладзе изображен один. Вокалист под кадром написал, что он в своей стихии.По его словам, если бы не шоу-бизнес, то на сегодняшний день он был бы уже старшим механиком на пароходе. Данная публикация собрала свыше 21 тысячи отметок «Нравится» и более 170 комментариев, в которых фанаты порадовались за звёздное семейство.