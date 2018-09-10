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Стали известны некоторые особенности нового Tesla Semi

Новый автомобиль от компании Tesla, Semi, продолжает тестироваться в Колорадо, Арканзасе, Иллинойсе. Благодаря местным жителям, а также комментариям производителей, стали известны некоторые особенности модели.

Стали известны некоторые особенности нового Tesla Semi


Внутри Semi, со слов очевидцев 2 больших монитора. Водителю помогает достаточно мощный искусственный интеллект. К примеру , как заявляют участники теста, автомобиль может быстрее среагировать на опасность и избежать аварии, в частности используя заблаговременное торможение. Однако самой важной особенностью нового электрокара является его батарее, которая, со слов ответственных лиц, способна обеспечить возможность проехать не менее 800 км без дополнительной подзарядки. Это практически беспрецедентный случай для электромобиля.

Кроме того, сообщается, что с 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 5 секунд, будучи при этом грузовиком. Такие характеристики по приемлемой цене в будущем сделают данную модель чрезвычайно востребованной.

 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:44
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