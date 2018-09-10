В Миассе на пешеходном переходе троллейбус сбил женщину
Сегодня утром, в центре Миасса произошло ДТП с участием общественного транспорта. Троллейбус сбил женщину на пешеходном переходе.
Как сообщили очевидцы под средством в социальных сетях, недалеко от остановки троллейбус сбил женщину. По данным городского отдела ГИБДД, происшествие случилась около 8 часов утра. В момент ДТП 36-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Сейчас пешеход находится в местной клинике с травмами головы.
На данный момент в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.
Как сообщили очевидцы под средством в социальных сетях, недалеко от остановки троллейбус сбил женщину. По данным городского отдела ГИБДД, происшествие случилась около 8 часов утра. В момент ДТП 36-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Сейчас пешеход находится в местной клинике с травмами головы.
На данный момент в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.
Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:01