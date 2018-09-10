АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты сравнили камеры Samsung Galaxy Note 9 с iPhone X, LG G7 и OnePlus 6
EUR 80.36 USD 69.03
Курс валют на 08.09.2018

Слайдер Lenovo Z5 Pro показали на видео в Сети

Lenovo Z5 Pro, новое мобильное устройство с необычным типом корпуса, слайдер, дебютирует в скором времени. Главной особенностью модели можно назвать практически полностью “чистую” переднюю панель.

Слайдер Lenovo Z5 Pro показали на видео в Сети


Многие производители смартфонов на текущий момент соревнуются в том, кто сможет предоставить пользователем гаджет с передней панелью без каких-либо лишних деталей. Однако все осложняется тем, что кроме экрана, передняя панель содержит также динамик, микрофон, камеру и индикатор света. И, если другие производители стараются уменьшить площадь, занимаемую ими, инженеры Lenovo пошли по другому пути и сделали слайдер. Как результат, все, что было спереди кроме экрана, теперь находится внутри гаджета, тем самым позволяя максимально использовать всю площадь передней панели устройства.



Напомним, что ранее тип слайдер считался ненадежным и недолговечным, однако с учетом развития технологий, можно предположить, что современный слайдер не уступает в надежности остальным типам корпуса. К тому же, исходя из видеоматериалов, удобство данной модели удовлетворит практически любого пользователя.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Появилась внезапно" В Мехико огромная дыра
Эксперты рассказали способы экономии топлива
Уфолог обнаружил на Марсе голову древнеримской
«Я в своей стихии»: Валерий Меладзе с супругой
Названы простые продукты для улучшения зрения
Эксперты назвали самые продаваемые авто на
Какие опасности подстерегают туристов в Тунисе
Слайдер Lenovo Z5 Pro показали на видео в Сети
Российских пенсионеров-предпринимателей планируют
«Важная информация»: Алексей Воробьёв объяснил
Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев о
Уфологи увидели две причины захвата Земли
Синоптики рассказали о погоде в Москве
В Башкирии водитель насмерть сбил пешехода и
«Спортивная семья!!!» Татьяна Навка показала
На Урале водитель сбил женщину с коляской
Эксперты сравнили камеры Samsung Galaxy Note 9 с
Стали известны некоторые особенности нового Tesla
Apple раньше времени показала страницу с iPhone 9
В Краснодаре неизвестный мужчина убил водителя
Зрители: Причиной расставания Ольги Бузовой и
В Ставрополье пассажирский поезд сбил молодого
Составлен ТОП лучших смартфонов для детей
В Миассе на пешеходном переходе троллейбус сбил
Ингеборга Дапкунайте шокировала фанатов пошлым
"Эвакуация на Марс": Ученые опубликовали план по
Ольга Рапунцель намерена покинуть «Дом-2» после
Участник телепроекта «Замуж за Бузову» Сергей
Настя Ивлева раскрыла «страшный» секрет:
На Урале новорожденную девочку нашли в кустах на
Просмотреть все новости