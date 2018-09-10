Слайдер Lenovo Z5 Pro показали на видео в Сети

Многие производители смартфонов на текущий момент соревнуются в том, кто сможет предоставить пользователем гаджет с передней панелью без каких-либо лишних деталей. Однако все осложняется тем, что кроме экрана, передняя панель содержит также динамик, микрофон, камеру и индикатор света. И, если другие производители стараются уменьшить площадь, занимаемую ими, инженеры Lenovo пошли по другому пути и сделали слайдер. Как результат, все, что было спереди кроме экрана, теперь находится внутри гаджета, тем самым позволяя максимально использовать всю площадь передней панели устройства.Напомним, что ранее тип слайдер считался ненадежным и недолговечным, однако с учетом развития технологий, можно предположить, что современный слайдер не уступает в надежности остальным типам корпуса. К тому же, исходя из видеоматериалов, удобство данной модели удовлетворит практически любого пользователя.