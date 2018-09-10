Слайдер Lenovo Z5 Pro показали на видео в Сети
Lenovo Z5 Pro, новое мобильное устройство с необычным типом корпуса, слайдер, дебютирует в скором времени. Главной особенностью модели можно назвать практически полностью “чистую” переднюю панель.
Многие производители смартфонов на текущий момент соревнуются в том, кто сможет предоставить пользователем гаджет с передней панелью без каких-либо лишних деталей. Однако все осложняется тем, что кроме экрана, передняя панель содержит также динамик, микрофон, камеру и индикатор света. И, если другие производители стараются уменьшить площадь, занимаемую ими, инженеры Lenovo пошли по другому пути и сделали слайдер. Как результат, все, что было спереди кроме экрана, теперь находится внутри гаджета, тем самым позволяя максимально использовать всю площадь передней панели устройства.
Напомним, что ранее тип слайдер считался ненадежным и недолговечным, однако с учетом развития технологий, можно предположить, что современный слайдер не уступает в надежности остальным типам корпуса. К тому же, исходя из видеоматериалов, удобство данной модели удовлетворит практически любого пользователя.
Многие производители смартфонов на текущий момент соревнуются в том, кто сможет предоставить пользователем гаджет с передней панелью без каких-либо лишних деталей. Однако все осложняется тем, что кроме экрана, передняя панель содержит также динамик, микрофон, камеру и индикатор света. И, если другие производители стараются уменьшить площадь, занимаемую ими, инженеры Lenovo пошли по другому пути и сделали слайдер. Как результат, все, что было спереди кроме экрана, теперь находится внутри гаджета, тем самым позволяя максимально использовать всю площадь передней панели устройства.
Напомним, что ранее тип слайдер считался ненадежным и недолговечным, однако с учетом развития технологий, можно предположить, что современный слайдер не уступает в надежности остальным типам корпуса. К тому же, исходя из видеоматериалов, удобство данной модели удовлетворит практически любого пользователя.
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:40