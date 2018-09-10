Названы простые продукты для улучшения зрения

Эксперты советуют для укрепления зрения продукты с высоким содержанием витаминов А и С, которые составляют пигмент сетчатки глаза и защищают сосуды, обеспечивая необходимое кровоснабжение структуры глаза. Достаточно включить в ежедневный рацион простые продукты, чтобы поддерживать зрение в норме, а так же избежать негативных последствий и проблем.Первой упоминается морковь, известная всем с детства, как полезная для зрения. Благодаря моркови, организм насыщается бета-каротином, преобразуемым организмом в витамин А, участвующим при восстановлении функций глаз и предотвращении развития куриной слепоты.Следом идет черника, по важности эта черная ягода находится на уровне с морковью. Черника богата витамином С, влияющим на остроту зрения. Также он снимает усталость глаз после просмотра телевизора или работы за компьютером.Чтобы излечить куриную слепоту, издавна к глазам прикладывали говяжью печень. Современная наука доказала, что больше всего витамина А содержится в говяжьей печени. Ее представляют, как животный аналог морковки.На витамин С богат шпинат. Употребляя эту культуру 2 - 4 раза в неделю, значительно снижается риск развития катаракты и возрастной слепоты. Большое содержание витамина А отмечается и в яйцах. В отличие от моркови, здесь его не так много, но для суточной потребности организма, достаточно двух желтков яиц.Среди цитрусовых отмечается апельсин. Данный продукт содержит суточную дозу витамина С. Не меньше в нем и витамина А, давно известно, что эфирное масло из апельсина влияет на повышение остроты зрения человека.