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Названы простые продукты для улучшения зрения

В наше время, когда мы не можем обойтись без гаджетов, а также бесконечно сидим перед экранами телевизоров и мониторов, необходимо обязательно заботиться о своем здоровье. Особенно страдает зрение человека, чтобы избежать проблем, многие ищут продукты, необходимые в рационе для исключения опасных последствий.

Названы простые продукты для улучшения зрения


Эксперты советуют для укрепления зрения продукты с высоким содержанием витаминов А и С, которые составляют пигмент сетчатки глаза и защищают сосуды, обеспечивая необходимое кровоснабжение структуры глаза. Достаточно включить в ежедневный рацион простые продукты, чтобы поддерживать зрение в норме, а так же избежать негативных последствий и проблем.

Первой упоминается морковь, известная всем с детства, как полезная для зрения. Благодаря моркови, организм насыщается бета-каротином, преобразуемым организмом в витамин А, участвующим при восстановлении функций глаз и предотвращении развития куриной слепоты.

Следом идет черника, по важности эта черная ягода находится на уровне с морковью. Черника богата витамином С, влияющим на остроту зрения. Также он снимает усталость глаз после просмотра телевизора или работы за компьютером.

Чтобы излечить куриную слепоту, издавна к глазам прикладывали говяжью печень. Современная наука доказала, что больше всего витамина А содержится в говяжьей печени. Ее представляют, как животный аналог морковки.

На витамин С богат шпинат. Употребляя эту культуру 2 - 4 раза в неделю, значительно снижается риск развития катаракты и возрастной слепоты. Большое содержание витамина А отмечается и в яйцах. В отличие от моркови, здесь его не так много, но для суточной потребности организма, достаточно двух желтков яиц.

Среди цитрусовых отмечается апельсин. Данный продукт содержит суточную дозу витамина С. Не меньше в нем и витамина А, давно известно, что эфирное масло из апельсина влияет на повышение остроты зрения человека.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 12:08
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