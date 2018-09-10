Ольга Рапунцель намерена покинуть «Дом-2» после скандала с Ксенией Бородиной

«Ты пришла на проект, тебя называли «балалайкой», ты хоть это помнишь? Мы твою репутацию отмыли, Оля. Я считаю, что мы тебя помирили с твоим мужем. Он тебя бросил, когда ты ждала ребенка, ты пришла на проект просить кров. Этот кров мы тебе предоставили. Такое же отношение у тебя к сестре и маме — ты не помнишь благодарности!», - эмоционально подчеркнула 35-летняя телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина.

«Да что вы говорите, спасибо вам большое! Вас еще раз поблагодарить? Я сама отбелила свою репутацию, у меня семья, в которой все хорошо.Чем закончится этот диалог, станет известно только завтра, однако многие зрители проекта считают, что Рапунцель решила на эмоциях покинуть «ДОМ-2», - цинично отметила 31-летняя Ольга Рапунцель.

«Эта женщина не стала для меня родной. Она не уважает меня. Почему я ее душил? Это случилось тогда, когда она начала меня материть. Я поставил условие жене: либо она, либо я», - поведал Дмитрий Дмитренко.

Ни для кого не является секретом, что на сегодняшний день 31-летняя Ольга Рапунцель является одной из самых ярких и рейтинговых участниц скандального телепроекта «Дом-2». Не так давно над длинноволосой красавицей вовсю смеялись телезрители, однако после того, как Оля стала мамой, отношение не только других участников телешоу, но и преданных его поклонников, кардинальной к ней поменялось.На данный момент в глазах большого количества зрителей «Дома-2» Ольга Рапунцель является примерной мамочкой и любящей супругой. Тем не менее, как оказалось, не все в семействе «брендов» реалити-шоу все так хорошо. После женитьбы парочка довольно часто начала скандалить между собой. Временами дело доходило даже до рукоприкладства со стороны Дмитрия Дмитренко.Невзирая ни на что, супругам все-таки удалось помириться во многом благодаря телеведущим телестройки «Дом-2». По всей видимости, Ольга Рапунцель позабыла об этом, ведь начала себя вести не самым лучшим образом по отношению к Ксении Бородиной.Нужно сказать, что единственное, что до недавнего времени омрачало жизнь семейства Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко, так это отношения мужчины со своей тещей Татьяной Владимировной. Молодому человеку по-прежнему не удается отыскать общий язык с матерью своей супруги.Стоит напомнить, что было даже время, когда Дмитрий в порыве гнева и ярости пытался убить Татьяну Владимировну. Дмитренко хотел задушить тещу, но все-таки смог вовремя остановить себя. Свой такой страшный поступок молодой человек не стал скрывать от телеведущих «Дома-2», поэтому открыто рассказал все Ксении Бородиной.Также эпатажный участник реалити-шоу «Дом-2» подчеркнул, что его по-прежнему не устраивает то, что Татьяна Владимировна постоянно лезет в его жизнь с Ольгой. Оказывается, что молодого человека просто-таки раздражает то, что теща и младшая сестра его возлюбленной заставляют Олю покинуть скандальную телестройку.Отметим, что не так давно Татьяна Владимировна и Алена Рапунцель-младшая вовсю принялись убеждать Ольгу покинуть телепроект. По словам женщин, телешоу может негативно отразиться на психике маленькой Василисы, которой не так давно исполнилось всего лишь пять месяцев.В свою очередь, Ксения Бородина посоветовала Дмитрию Дмитренко поговорить со своей тещей и попросить у женщины не только прощения, но и чтобы она больше не лезла в его семью. Более того, телеведущая «Дом-2» обвинила участника реалити-шоу в том, что он не уважает родственников своей любимой супруги.На сегодняшний день Ольга Рапунцель находится между двух огней, ведь длинноволосая красавица очень любит не только супруга, но и мать с младшей сестрой.