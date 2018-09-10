Ольга Рапунцель намерена покинуть «Дом-2» после скандала с Ксенией Бородиной
Эпатажная участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель заявила, что не намерена считаться с телеведущей прославленной телестройки Ксенией Бородиной, несмотря даже на то, что она в свое время поспособствовала ее примирению с любимым супругом.
Ни для кого не является секретом, что на сегодняшний день 31-летняя Ольга Рапунцель является одной из самых ярких и рейтинговых участниц скандального телепроекта «Дом-2». Не так давно над длинноволосой красавицей вовсю смеялись телезрители, однако после того, как Оля стала мамой, отношение не только других участников телешоу, но и преданных его поклонников, кардинальной к ней поменялось.
На данный момент в глазах большого количества зрителей «Дома-2» Ольга Рапунцель является примерной мамочкой и любящей супругой. Тем не менее, как оказалось, не все в семействе «брендов» реалити-шоу все так хорошо. После женитьбы парочка довольно часто начала скандалить между собой. Временами дело доходило даже до рукоприкладства со стороны Дмитрия Дмитренко.
Невзирая ни на что, супругам все-таки удалось помириться во многом благодаря телеведущим телестройки «Дом-2». По всей видимости, Ольга Рапунцель позабыла об этом, ведь начала себя вести не самым лучшим образом по отношению к Ксении Бородиной.
Нужно сказать, что единственное, что до недавнего времени омрачало жизнь семейства Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко, так это отношения мужчины со своей тещей Татьяной Владимировной. Молодому человеку по-прежнему не удается отыскать общий язык с матерью своей супруги.
Стоит напомнить, что было даже время, когда Дмитрий в порыве гнева и ярости пытался убить Татьяну Владимировну. Дмитренко хотел задушить тещу, но все-таки смог вовремя остановить себя. Свой такой страшный поступок молодой человек не стал скрывать от телеведущих «Дома-2», поэтому открыто рассказал все Ксении Бородиной.
Также эпатажный участник реалити-шоу «Дом-2» подчеркнул, что его по-прежнему не устраивает то, что Татьяна Владимировна постоянно лезет в его жизнь с Ольгой. Оказывается, что молодого человека просто-таки раздражает то, что теща и младшая сестра его возлюбленной заставляют Олю покинуть скандальную телестройку.
Отметим, что не так давно Татьяна Владимировна и Алена Рапунцель-младшая вовсю принялись убеждать Ольгу покинуть телепроект. По словам женщин, телешоу может негативно отразиться на психике маленькой Василисы, которой не так давно исполнилось всего лишь пять месяцев.
В свою очередь, Ксения Бородина посоветовала Дмитрию Дмитренко поговорить со своей тещей и попросить у женщины не только прощения, но и чтобы она больше не лезла в его семью. Более того, телеведущая «Дом-2» обвинила участника реалити-шоу в том, что он не уважает родственников своей любимой супруги.
На сегодняшний день Ольга Рапунцель находится между двух огней, ведь длинноволосая красавица очень любит не только супруга, но и мать с младшей сестрой.
Ни для кого не является секретом, что на сегодняшний день 31-летняя Ольга Рапунцель является одной из самых ярких и рейтинговых участниц скандального телепроекта «Дом-2». Не так давно над длинноволосой красавицей вовсю смеялись телезрители, однако после того, как Оля стала мамой, отношение не только других участников телешоу, но и преданных его поклонников, кардинальной к ней поменялось.
На данный момент в глазах большого количества зрителей «Дома-2» Ольга Рапунцель является примерной мамочкой и любящей супругой. Тем не менее, как оказалось, не все в семействе «брендов» реалити-шоу все так хорошо. После женитьбы парочка довольно часто начала скандалить между собой. Временами дело доходило даже до рукоприкладства со стороны Дмитрия Дмитренко.
Невзирая ни на что, супругам все-таки удалось помириться во многом благодаря телеведущим телестройки «Дом-2». По всей видимости, Ольга Рапунцель позабыла об этом, ведь начала себя вести не самым лучшим образом по отношению к Ксении Бородиной.
«Ты пришла на проект, тебя называли «балалайкой», ты хоть это помнишь? Мы твою репутацию отмыли, Оля. Я считаю, что мы тебя помирили с твоим мужем. Он тебя бросил, когда ты ждала ребенка, ты пришла на проект просить кров. Этот кров мы тебе предоставили. Такое же отношение у тебя к сестре и маме — ты не помнишь благодарности!», - эмоционально подчеркнула 35-летняя телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина.
«Да что вы говорите, спасибо вам большое! Вас еще раз поблагодарить? Я сама отбелила свою репутацию, у меня семья, в которой все хорошо.Чем закончится этот диалог, станет известно только завтра, однако многие зрители проекта считают, что Рапунцель решила на эмоциях покинуть «ДОМ-2», - цинично отметила 31-летняя Ольга Рапунцель.
Нужно сказать, что единственное, что до недавнего времени омрачало жизнь семейства Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко, так это отношения мужчины со своей тещей Татьяной Владимировной. Молодому человеку по-прежнему не удается отыскать общий язык с матерью своей супруги.
Стоит напомнить, что было даже время, когда Дмитрий в порыве гнева и ярости пытался убить Татьяну Владимировну. Дмитренко хотел задушить тещу, но все-таки смог вовремя остановить себя. Свой такой страшный поступок молодой человек не стал скрывать от телеведущих «Дома-2», поэтому открыто рассказал все Ксении Бородиной.
«Эта женщина не стала для меня родной. Она не уважает меня. Почему я ее душил? Это случилось тогда, когда она начала меня материть. Я поставил условие жене: либо она, либо я», - поведал Дмитрий Дмитренко.
Также эпатажный участник реалити-шоу «Дом-2» подчеркнул, что его по-прежнему не устраивает то, что Татьяна Владимировна постоянно лезет в его жизнь с Ольгой. Оказывается, что молодого человека просто-таки раздражает то, что теща и младшая сестра его возлюбленной заставляют Олю покинуть скандальную телестройку.
Отметим, что не так давно Татьяна Владимировна и Алена Рапунцель-младшая вовсю принялись убеждать Ольгу покинуть телепроект. По словам женщин, телешоу может негативно отразиться на психике маленькой Василисы, которой не так давно исполнилось всего лишь пять месяцев.
В свою очередь, Ксения Бородина посоветовала Дмитрию Дмитренко поговорить со своей тещей и попросить у женщины не только прощения, но и чтобы она больше не лезла в его семью. Более того, телеведущая «Дом-2» обвинила участника реалити-шоу в том, что он не уважает родственников своей любимой супруги.
На сегодняшний день Ольга Рапунцель находится между двух огней, ведь длинноволосая красавица очень любит не только супруга, но и мать с младшей сестрой.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:37