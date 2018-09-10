Apple раньше времени показала страницу с iPhone 9
Сотрудники Apple раньше времени запустили на сайте компании страницу, посвященную iPhone 9. За несколько дней до релиза пользователи смогли узнать дополнительную информацию о новинке.
Презентация новых смартфонов от Apple запланирована на 12 сентября. Инсайдерам часто удается выяснить информацию о готовящихся к дебюту устройствах. Но на этот раз сами сотрудники раньше времени опубликовали информацию. Пользователям Apple стала доступна часть данных, которые помогли сформировать первичное представление о новинке. Фотографии на сайте компании указывают, какую клиенты смогут выбрать цветовую гамму, а также сообщается, что устройство получит быструю 18-ваттную зарядку.
Некоторые пользователи считают, что появление страницы не случайно. Представители компании решили узнать мнение людей, чтобы провести более удачную презентацию iPhone 9.
Презентация новых смартфонов от Apple запланирована на 12 сентября. Инсайдерам часто удается выяснить информацию о готовящихся к дебюту устройствах. Но на этот раз сами сотрудники раньше времени опубликовали информацию. Пользователям Apple стала доступна часть данных, которые помогли сформировать первичное представление о новинке. Фотографии на сайте компании указывают, какую клиенты смогут выбрать цветовую гамму, а также сообщается, что устройство получит быструю 18-ваттную зарядку.
Некоторые пользователи считают, что появление страницы не случайно. Представители компании решили узнать мнение людей, чтобы провести более удачную презентацию iPhone 9.
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:29