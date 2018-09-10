Apple раньше времени показала страницу с iPhone 9

Презентация новых смартфонов от Apple запланирована на 12 сентября. Инсайдерам часто удается выяснить информацию о готовящихся к дебюту устройствах. Но на этот раз сами сотрудники раньше времени опубликовали информацию. Пользователям Apple стала доступна часть данных, которые помогли сформировать первичное представление о новинке. Фотографии на сайте компании указывают, какую клиенты смогут выбрать цветовую гамму, а также сообщается, что устройство получит быструю 18-ваттную зарядку.Некоторые пользователи считают, что появление страницы не случайно. Представители компании решили узнать мнение людей, чтобы провести более удачную презентацию iPhone 9.