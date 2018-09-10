Уфологи увидели две причины захвата Земли инопланетянами-кочевниками

Стивен Хокинг отмечает, что человечеству придется противостоять агрессивным пришельцам. По мнению Карла Сагана, мирные гуманоиды придут для защиты людей от самоуничтожения. Человечество тревожат участившиеся в недавнее время известия, которые касаются появления в различных частях Земли неопознанных летающих объектов. Дело в том, что никто не имеет данных о характере представителей внеземных цивилизаций, а также целях, которые они преследуют.Стивен Хокинг описывал инопланетян как кочевников-завоевателей, которые стремятся захватить каждую планету, оказавшуюся на их пути. На данных объектах они займутся поисками ресурсов для постройки новых космических кораблей, чтобы продолжать миссию покорения Вселенной. Гуманоиды могут рассматривать человечество как дикарей, пытаясь сделать из них рабов. Люди в случае столкновения с агрессивно настроенными инопланетянами вынуждены будут серьезно сразиться за свои права.Вместе с этим Стивен Хокинг имел убеждение, что земляне не должны избегать встречи с инопланетными существами. Может быть, они окажутся в итоге мирными и умными существами, которые не терпят насилие. В свою очередь представители более развитых социально и технологически инопланетных цивилизаций могут в итоге прибыть на Землю, желая поделиться с людьми имеющимися своими знаниями, научить человечество жить без войн, защититься от катастроф.