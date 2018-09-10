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«Важная информация»: Алексей Воробьёв объяснил поцелуй с Ириной Дубцовой

Алексей Воробьёв принял решение прокомментировать страстный поцелуй с певицей Ириной Дубцовой, который произошел на сцене фестиваля «Новая волна». Всё это время поклонники бурно обсуждают роман артистов, и исполнитель песен решил прояснить ситуацию.

«Важная информация»: Алексей Воробьёв объяснил поцелуй с Ириной Дубцовой


Артист в своем микроблоге Instagram обнародовал видеообращение к поклонникам. Певец под постом написал - «Важная информация». В ролике вокалист заявил, что, невзирая на страстный поцелуй, который произошел на сцене «Новой волны», никакого романа у них с Ириной Дубцовой нет. Исполнитель песен признался, что они не являются парой, просто так совпало по настроению.

«Важная информация»: Алексей Воробьёв объяснил поцелуй с Ириной Дубцовой


Однако подписчикам не понравился комментарий Алексея Воробьёва. Они попытались пристыдить артиста. Фанаты считают, что он, как многие мужчины, сначала что-то сделает, а потом ищет оправдания. Другие же поклонники посоветовали певцу не оправдываться ни перед кем за сделанный поступок, а также не сожалеть о произошедшем.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:26
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