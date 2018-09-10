«Важная информация»: Алексей Воробьёв объяснил поцелуй с Ириной Дубцовой

Артист в своем микроблоге Instagram обнародовал видеообращение к поклонникам. Певец под постом написал - «Важная информация». В ролике вокалист заявил, что, невзирая на страстный поцелуй, который произошел на сцене «Новой волны», никакого романа у них с Ириной Дубцовой нет. Исполнитель песен признался, что они не являются парой, просто так совпало по настроению.Однако подписчикам не понравился комментарий Алексея Воробьёва. Они попытались пристыдить артиста. Фанаты считают, что он, как многие мужчины, сначала что-то сделает, а потом ищет оправдания. Другие же поклонники посоветовали певцу не оправдываться ни перед кем за сделанный поступок, а также не сожалеть о произошедшем.