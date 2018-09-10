АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Щедрость уменьшает симптомы стресса и тревожности
EUR 80.36 USD 69.03
Курс валют на 08.09.2018

Настя Ивлева раскрыла «страшный» секрет: популярность Ольги Бузовой падает

Ведущая шоу «Орел и Решка.Перезагрузка», а также популярный видеоблогер Настя Ивлева раскрыла «страшный» секрет Ольги Бузовой – популярность звезды Instagram «дутая» и потому стремительно падает.

Настя Ивлева раскрыла «страшный» секрет: популярность Ольги Бузовой падает


Причиной для таких откровений стали отмененные концерты Ольги Бузовой сразу в нескольких городах. Ивлева не верит, что Бузова действительно имеет 14 млн подписчиков в Instagram, так как количество «лайков» и комментариев явно не совпадает с этим количеством.

Настя уверена, что популярность Ольги слишком преувеличена, и она просто заплатила за накрутку своих подписчиков.

Настя Ивлева раскрыла «страшный» секрет: популярность Ольги Бузовой падает


Поклонники Ольги Бузовой тут же встали на защиту своего кумира, и объяснили отмену концертов в некоторых городах ухудшившимся состоянием здоровья певицы, а также подготовкой к грандиозному шоу «Принимай меня», которое должно состояться в Москве 18 ноября.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:11
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ингеборга Дапкунайте шокировала фанатов пошлым
"Эвакуация на Марс": Ученые опубликовали план по
Ольга Рапунцель намерена покинуть «Дом-2» после
Участник телепроекта «Замуж за Бузову» Сергей
Настя Ивлева раскрыла «страшный» секрет:
На Урале новорожденную девочку нашли в кустах на
Ford обновил бюджетный седан Ford Aspire
Ученые: Щедрость уменьшает симптомы стресса и
Игорь Крутой прокомментировал состояние Валерия
iPad 2018 от Apple получит функцию разблокировки
Xiaomi Mi Mix 3 засветился на "живом" видео в Сети
Учёные: Кардиотренировки стимулируют работу мозга
В Сети рассекретили стоимость iPhone XC, XS и XS
Сестра Ольги Бузовой намекнула, что финал шоу
Ученые представили самую подробную и точную карту
Ученые: Витамин D повышает вероятность получения
Тюнер Wheelsandmore занялся доработкой Audi RS4 в
Криштиану Роналду в Instagram показал фотографию
Медики: Исключение жиров из рациона не поможет
Игровой 10-ти ядерный планшет Chuwi Hipad выйдет
В Сети появились характеристики новой Subaru
Звезда шоу «Однажды в России» Екатерина Моргунова
«Фейк или правда?»: iPhone 9 и iPhone Xs показали
Ученые: На Юпитере обнаружены целые океаны воды
Учёные расскаазали о пользе низкокалорийного
Анна Седокова в Instagram похвасталась своей
Acura объявила о начале отзыва модели NSX 2018
Браслет Xiaomi Mi Band 3 рухнул в цене в России
Ученые рассказали о негативных свойствах чеснока
Ники Минаж взволновала поклонников фото в
Просмотреть все новости