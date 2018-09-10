Настя Ивлева раскрыла «страшный» секрет: популярность Ольги Бузовой падает
Ведущая шоу «Орел и Решка.Перезагрузка», а также популярный видеоблогер Настя Ивлева раскрыла «страшный» секрет Ольги Бузовой – популярность звезды Instagram «дутая» и потому стремительно падает.
Причиной для таких откровений стали отмененные концерты Ольги Бузовой сразу в нескольких городах. Ивлева не верит, что Бузова действительно имеет 14 млн подписчиков в Instagram, так как количество «лайков» и комментариев явно не совпадает с этим количеством.
Настя уверена, что популярность Ольги слишком преувеличена, и она просто заплатила за накрутку своих подписчиков.
Поклонники Ольги Бузовой тут же встали на защиту своего кумира, и объяснили отмену концертов в некоторых городах ухудшившимся состоянием здоровья певицы, а также подготовкой к грандиозному шоу «Принимай меня», которое должно состояться в Москве 18 ноября.
Причиной для таких откровений стали отмененные концерты Ольги Бузовой сразу в нескольких городах. Ивлева не верит, что Бузова действительно имеет 14 млн подписчиков в Instagram, так как количество «лайков» и комментариев явно не совпадает с этим количеством.
Настя уверена, что популярность Ольги слишком преувеличена, и она просто заплатила за накрутку своих подписчиков.
Поклонники Ольги Бузовой тут же встали на защиту своего кумира, и объяснили отмену концертов в некоторых городах ухудшившимся состоянием здоровья певицы, а также подготовкой к грандиозному шоу «Принимай меня», которое должно состояться в Москве 18 ноября.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:11