Настя Ивлева раскрыла «страшный» секрет: популярность Ольги Бузовой падает

Причиной для таких откровений стали отмененные концерты Ольги Бузовой сразу в нескольких городах. Ивлева не верит, что Бузова действительно имеет 14 млн подписчиков в Instagram, так как количество «лайков» и комментариев явно не совпадает с этим количеством.Настя уверена, что популярность Ольги слишком преувеличена, и она просто заплатила за накрутку своих подписчиков.Поклонники Ольги Бузовой тут же встали на защиту своего кумира, и объяснили отмену концертов в некоторых городах ухудшившимся состоянием здоровья певицы, а также подготовкой к грандиозному шоу «Принимай меня», которое должно состояться в Москве 18 ноября.