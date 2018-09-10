Участник телепроекта «Замуж за Бузову» Сергей Зеленский: «Меня зажигает Оля Бузова!»

«Два с половиной года мы работали над отношениями, ходили к специалистам, пытались их наладить и сохранить. В итоге поняли, что у нас не получается, что не подходим друг другу, хотя сделали все возможное. Мы расстались. Лучше сразу определиться, будешь ли ты в будущем так же гореть от человека, чтобы не смотреть на других. С тех пор я не встречал ту самую, которая бы меня зацепила до такой степени, чтобы жениться один раз и на всю жизнь», - рассказал Сергей Зеленский.

«Если ты искренне относишься к девушке, если дорожишь ей, и отношения для тебя настоящие, то что бы ни случилось с вами – решили расстаться или просто девушка заплакала, потому что-то не поняла, я эту боль ощущаю. Я – эмпат, понимаю чувства других людей. В этом направлении у меня хорошо работает интуиция. Я знаю, какое чувство испытает человек от тех или иных слов, поступков. И я чувствую их радость или боль. Девушки причиняли мне боль, но не потому, что обижали меня, а просто потому, что я чувствовал их боль и переживал сам. Инициатором расставания почти со всеми своими девушками был я, и, конечно, многие плакали, когда я говорил, что нужно закончить отношения. Хотя пару раз, пожалуй, были случаи, когда девушки мне причиняли боль. Но зачем об этом вспоминать? Это сделало меня сильнее, мудрее», - поведал в эксклюзивном интервью «СтарХиту» Зеленский.

«В математике можно сравнить числа и сказать, например, какое больше, а какое меньше. Но ведь мы говорим о девушках! Их нельзя сравнивать и говорить, что кто-то лучше, кто-то хуже! Можно говорить, что кто-то больше тебе подходит, больше нравится, с кем тебе приятнее проводить время, с кем у тебя больше позитивных моментов, с кем тебе легче. Так можно ставить вопрос. И опять же ситуации бывают разные. С одними девушками на войну можно идти, с другими – сексом заниматься, с кем-то дружить и заводить философские беседы, с кем-то кино смотреть. Ярлыки вешать совсем неправильно. Если резюмировать все вышесказанное, то они не хуже Оли. Потому что у всех разное чувство любви, страсти и у каждого есть своя девушка, которая его зажигает. Меня зажигает Оля Бузова!», - уверено заявил Сергей Зеленский.

«Мне очень нравится работать с корпоративными заказчиками, когда ко мне обращаются крупные известные компании и бренды. Потому что это большой коллектив, с которым можно делать разные тимбилдинги, активности, а не просто банальные банкеты или корпоративы. С ними идет разносторонняя работа: активности на природе (сплав по реке, поход в горы), квесты в городе. Я просто горжусь своей работой, одинаково отношусь и к крупным, и к небольшим компаниям. Но от некоторых мероприятий я отказывался. Например, я не стал работать на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, потому что и так работал на износ. Я отказался, потому что физически не мог. Я не переступаю через себя и работаю так, как мне нравится. Перед Олимпиадой в Сочи во многих городах России проходила эстафета Олимпийского огня, в которой принимали участие уважаемые и почетные люди города. За такими людьми ехал автомобиль, в котором сидел ведущий и комментировал происходящее, был «голосом» эстафеты. В каждом городе был свой такой голос, так вот в Сочи это был я», - рассказал Сергей Зеленский.

«Хочу больше помогать людям. У меня есть некоторые проекты, которые планирую развивать. Из страны уезжать я не хочу. Один из проектов направлен на то, чтобы изменить условия, в которых находится российский предпринимательский бизнес. И я хочу масштабно менять условия работы, используя коллаборации разных предпринимателей. В Сочи мне это уже удалось», - поведал репортерам Зеленский.

«..я думал, что не прощу, но прощал. Но потом понимаешь, что не надо было этого делать. Отношения закончились и не просто так. В моей жизни был такой случай. Я ищу такую девушку, на которую можно посмотреть в будущем и получить обратную связь, уверенность, что все будет классно. И страсть, и чувства к человеку постепенно будут крепнуть. Нельзя прощать девушке то, что будет всплывать в будущем и что может стать в итоге последней каплей», - разоткровенничался Зеленский.

«Они меня воспитали, вырастили и уверены в моем поведении. И те шаги, которые я делаю в жизни, родители поддерживают. Хотя отец часто спрашивает, где та самая и где внуки. Я пришел на проект покорить сердце Оли Бузовой. Это же движение в сторону семьи? Да. Поэтому они поддержали. К Оле они относятся хорошо. Я рассказывал маме какие-то моменты с проекта, у мамы появились слезы на глазах», - заявил Сергей.

35-летний Сергей Зеленский является довольно талантливым ведущим торжеств из города Сочи. Участнику нового телепроекта «Замуж за Бузову» удалось не только отыскать подход к главной героине шоу, но и тронуть ее сердце. Стоит напомнить, что в качестве сюрприза молодой человек смонтировал видеоролик, который посвятил Ольге Бузовой. На днях репортерам удалось пообщаться с Сергеем Зеленским, которым участник телешоу рассказал, что никогда не сможет простить своей возлюбленной, а также пояснил, почему решил прийти на реалити «Замуж за Бузову» и попробовать завоевать руку и сердце поющей телеведущей.На вопрос журналистов, почему у Сергея не получилось отыскать ту единственную вне реалити-шоу, мужчина ответил довольно откровенно. По словам Зеленского, когда он в юном возрасте встречался с девушками, он не понимал, что ему следует искать в них. Оказывается, что у молодого человека были отношения, которые длились достаточно долго и закончились шесть лет назад.Из рассказа Сергея Зеленского становится понятно, что причиной расставания стали все те банальные моменты, когда возлюбленные не готовы мириться с тем, что их не устраивает и в итоге перестают понимать друг друга.Как стало известно, участник реалити-шоу «Замуж за Бузову» на сегодняшний день очень хорошо понимает, почему те или иные девушки причиняли ему боль.По словам Сергея, он никогда не сравнивал Ольгу Бузову с другими девушками. Если говорить о росте поющей телеведущей, то молодому человеку, как оказалось, очень нравится то, что теледива очень высокая и по его мнению другие девушки, чуть ниже знаменитости, проигрывают ей в этом.Как удалось выяснить у Сергея, всегда, когда он общался с Ольгой Бузовой, он обсуждал с поющей телеведущей ее загруженный график. По словам Зеленского, он то и дело пытался убедить теледиву, чтобы она хоть один день в неделю делала себе выходной, так как перенапряжение может негативно отразиться на здоровье знаменитости.Оказывается, что молодой человек хорошо знает о том, что у Ольги Бузовой временами бывают сильные нервные истощения и именно поэтому всегда советовал главной героине реалити-шоу «Замуж за Бузову» работать только шесть дней в неделю, ведь тогда и работа будет более продуктивной и теледива сможет почувствовать вкус к жизни.По словам Сергея Зеленского, ему очень нравиться дарить хорошим людям сильные, светлые, позитивные и радостные эмоции и именно поэтому он очень часто старается делать сюрпризы, ведь в тот момент мужчина получает яркий эмоциональный всплеск.Из рассказа участника «Замуж за Бузову», становится понятно, что мужчине, так как он много лет работает ведущим, очень нравится общаться с различными людьми, но особенно он гордится тем, что является «Голосом эстафеты Олимпийского огня».На сегодняшний день Сергей Зеленский четко для себя понимает, что хочет покорять новые вершины, поэтому сейчас принялся активно заниматься этим вопросом. Со следующего года молодой человек планирует брать в работу куда меньше торжеств, так как хочет заниматься более серьезными проектами, которые в разы увеличат его доходы.На данный момент у Сергея очень мало свободного времени, так как его команда не в полном составе. Многое, как оказалось, Зеленский делает самостоятельно. Однако, когда у мужчины появляется свободный вечер, то он любит просто посмотреть дома фильм либо же встретиться с друзьями и поиграть с ними в настольные игры.По словам Сергея, он никогда не простит своей возлюбленной измену. Несмотря на то, что в жизни участника реалити-шоу «Замуж за Бузову» такой печальный опыт уже был, на данный момент он точно понял для себя, что не сможет никогда забыть такого предательства.По мнению Сергея, его родные довольно хорошо восприняли новость о том, что он стал участником нового реалити-шоу «Замуж за Бузову». У мужчины очень хорошие отношения с родителями, поэтому он не стал спрашивать у них можно ли ему делать то или иное.