Ученые: Щедрость уменьшает симптомы стресса и тревожности

Ученые охарактеризовали щедрость по двум направлениям - помощь неизвестным людям или "нецелевая", когда человек отдает деньги благотворительным организациям, и помощь тем, кого испытуемые знают или видят, "целенаправленная щедрость". Участники эксперимента должны были играть в лотерею, где гарантированно выигрывали 200 долларов, деньги они должны были отдать неизвестному человеку, близкому человеку или забрать себе.Во время эксперимента ученые исследовали мозг подопытных с помощью специального оборудования. Результаты показали, что как целевая, так и нецелевая щедрость увеличивали активность в двух областях мозга, связанных с альтруизмом, септальной областью и вентральной полосатой, отвечающей за заботу о своих детях у людей и других млекопитающих. Вентральный стриатум также является ключевой частью «системы вознаграждения» мозга, которая имеет центральное значение для всех достижений, обучения и любви.Другими словами, люди, отдающие деньги на благотворительность, чувствовали себя более спокойно и счастливее. Ученые отметили, что люди, знающие, кому они помогают, или видящие этого человека, отмечали снижение стресса и чувствовали себя лучше. В дальнейшем эксперты продолжат исследование, чтобы понять, поможет ли проявление щедрости продлить жизнь человека.