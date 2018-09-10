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Ученые: Щедрость уменьшает симптомы стресса и тревожности
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Ученые: Щедрость уменьшает симптомы стресса и тревожности

Ученые провели несколько экспериментов, чтобы выяснить, как щедрость влияет на работу головного мозга. Результаты показали, что помощь другим помогает справиться со стрессом и уменьшает симптомы тревожности.

Ученые: Щедрость уменьшает симптомы стресса и тревожности


Ученые охарактеризовали щедрость по двум направлениям - помощь неизвестным людям или "нецелевая", когда человек отдает деньги благотворительным организациям, и помощь тем, кого испытуемые знают или видят, "целенаправленная щедрость". Участники эксперимента должны были играть в лотерею, где гарантированно выигрывали 200 долларов, деньги они должны были отдать неизвестному человеку, близкому человеку или забрать себе.

Во время эксперимента ученые исследовали мозг подопытных с помощью специального оборудования. Результаты показали, что как целевая, так и нецелевая щедрость увеличивали активность в двух областях мозга, связанных с альтруизмом, септальной областью и вентральной полосатой, отвечающей за заботу о своих детях у людей и других млекопитающих. Вентральный стриатум также является ключевой частью «системы вознаграждения» мозга, которая имеет центральное значение для всех достижений, обучения и любви.

Другими словами, люди, отдающие деньги на благотворительность, чувствовали себя более спокойно и счастливее. Ученые отметили, что люди, знающие, кому они помогают, или видящие этого человека, отмечали снижение стресса и чувствовали себя лучше. В дальнейшем эксперты продолжат исследование, чтобы понять, поможет ли проявление щедрости продлить жизнь человека.

 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 08:53
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