На Урале новорожденную девочку нашли в кустах на АЗС
На территории Уральского Федерального Округа в Рудном была сделана шокирующая находка. Девятого сентября в кустах обнаружили живую новорожденную девочку.
Малышка была доставлена в Рудненский роддом. Как стало известно, вес младенца составляет три килограмма. Состояние ребенка медицинские специалисты оценили как удовлетворительное.
В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются представители правоохранительных органов.
Малышка была доставлена в Рудненский роддом. Как стало известно, вес младенца составляет три килограмма. Состояние ребенка медицинские специалисты оценили как удовлетворительное.
В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются представители правоохранительных органов.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:08