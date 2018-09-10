АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Щедрость уменьшает симптомы стресса и тревожности
EUR 80.36 USD 69.03
Курс валют на 08.09.2018

На Урале новорожденную девочку нашли в кустах на АЗС

На территории Уральского Федерального Округа в Рудном была сделана шокирующая находка. Девятого сентября в кустах обнаружили живую новорожденную девочку.

На Урале новорожденную девочку нашли в кустах на АЗС


Малышка была доставлена в Рудненский роддом. Как стало известно, вес младенца составляет три килограмма. Состояние ребенка медицинские специалисты оценили как удовлетворительное.

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются представители правоохранительных органов.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:08
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ингеборга Дапкунайте шокировала фанатов пошлым
"Эвакуация на Марс": Ученые опубликовали план по
Ольга Рапунцель намерена покинуть «Дом-2» после
Участник телепроекта «Замуж за Бузову» Сергей
Настя Ивлева раскрыла «страшный» секрет:
На Урале новорожденную девочку нашли в кустах на
Ford обновил бюджетный седан Ford Aspire
Ученые: Щедрость уменьшает симптомы стресса и
Игорь Крутой прокомментировал состояние Валерия
iPad 2018 от Apple получит функцию разблокировки
Xiaomi Mi Mix 3 засветился на "живом" видео в Сети
Учёные: Кардиотренировки стимулируют работу мозга
В Сети рассекретили стоимость iPhone XC, XS и XS
Сестра Ольги Бузовой намекнула, что финал шоу
Ученые представили самую подробную и точную карту
Ученые: Витамин D повышает вероятность получения
Тюнер Wheelsandmore занялся доработкой Audi RS4 в
Криштиану Роналду в Instagram показал фотографию
Медики: Исключение жиров из рациона не поможет
Игровой 10-ти ядерный планшет Chuwi Hipad выйдет
В Сети появились характеристики новой Subaru
Звезда шоу «Однажды в России» Екатерина Моргунова
«Фейк или правда?»: iPhone 9 и iPhone Xs показали
Ученые: На Юпитере обнаружены целые океаны воды
Учёные расскаазали о пользе низкокалорийного
Анна Седокова в Instagram похвасталась своей
Acura объявила о начале отзыва модели NSX 2018
Браслет Xiaomi Mi Band 3 рухнул в цене в России
Ученые рассказали о негативных свойствах чеснока
Ники Минаж взволновала поклонников фото в
Просмотреть все новости