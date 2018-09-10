«Спортивная семья!!!» Татьяна Навка показала фанатам, как ее семья играет в футбол

Под видео фигуристка написала, что у них спортивная семья. Дочь спортсменки Надя в четыре года умеет кататься на коньках и горных лыжах. Девочка также занимается гимнастикой, танцами, плаванием и изучает китайский язык. Татьяна Навка поведала, что гордится своей дочерью, так как она смогла повторить ее трюк с полетом на трапеции. Супруги растят из девочки достойную чемпионку, при этом прикладывают силы, чтобы сделать детство Нади более счастливым. Пост знаменитости в течение четырнадцати часов сумел собрать более 115 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 100 комментариев.Поклонники писали, что приятно наблюдать за здоровой и счастливой семьей, которая подаёт пример многим. Некоторые отметили, что Татьяна Навка с супругом дают правильное воспитание своим детям, а также отношения друг к другу. Фанаты похвалили Дени Пескова. По их словам, старший братишка молодец, так как уступил маленькой сестренке.