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Ингеборга Дапкунайте шокировала фанатов пошлым снимком на столе в библиотеке

Актриса Ингеборга Дапкунайте разместила в своем Instagram странное фото, где она позирует на столе читального зала, находящегося в библиотеки им. Ленина. Пользователями соцсети уже высказана своя отрицательная оценка подобной «пошлятины».

Ингеборга Дапкунайте шокировала фанатов пошлым снимком на столе в библиотеке


Дапкунайте неприлично стоит на столе культурного заведения в пальто и туфлях на шпильках. Поклонники осудили в комментариях артистку за непристойное поведение. Фолловеры написали, что хулиганка «Библиотеку с барной стойкой перепутала?», другие подтверждают непристойное поведение словами: «Посади свинью за стол - она и ноги на стол?»

Также многие подчеркивают, что в уличной обуви стоять на рабочем стол не только недостойно для любого человека, но и нарушает все моральные и санитарные нормы.

 
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ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 09:51
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