Ингеборга Дапкунайте шокировала фанатов пошлым снимком на столе в библиотеке
Актриса Ингеборга Дапкунайте разместила в своем Instagram странное фото, где она позирует на столе читального зала, находящегося в библиотеки им. Ленина. Пользователями соцсети уже высказана своя отрицательная оценка подобной «пошлятины».
Дапкунайте неприлично стоит на столе культурного заведения в пальто и туфлях на шпильках. Поклонники осудили в комментариях артистку за непристойное поведение. Фолловеры написали, что хулиганка «Библиотеку с барной стойкой перепутала?», другие подтверждают непристойное поведение словами: «Посади свинью за стол - она и ноги на стол?»
Также многие подчеркивают, что в уличной обуви стоять на рабочем стол не только недостойно для любого человека, но и нарушает все моральные и санитарные нормы.
Дапкунайте неприлично стоит на столе культурного заведения в пальто и туфлях на шпильках. Поклонники осудили в комментариях артистку за непристойное поведение. Фолловеры написали, что хулиганка «Библиотеку с барной стойкой перепутала?», другие подтверждают непристойное поведение словами: «Посади свинью за стол - она и ноги на стол?»
Также многие подчеркивают, что в уличной обуви стоять на рабочем стол не только недостойно для любого человека, но и нарушает все моральные и санитарные нормы.
ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 09:51