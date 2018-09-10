Ингеборга Дапкунайте шокировала фанатов пошлым снимком на столе в библиотеке

Дапкунайте неприлично стоит на столе культурного заведения в пальто и туфлях на шпильках. Поклонники осудили в комментариях артистку за непристойное поведение. Фолловеры написали, что хулиганка «Библиотеку с барной стойкой перепутала?», другие подтверждают непристойное поведение словами: «Посади свинью за стол - она и ноги на стол?»Также многие подчеркивают, что в уличной обуви стоять на рабочем стол не только недостойно для любого человека, но и нарушает все моральные и санитарные нормы.