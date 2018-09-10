"Эвакуация на Марс": Ученые опубликовали план по спасению от столкновения с Нибиру

Ранее различные теории касательно самой возможности существования Нибиру рассматривались как ничем не подкрепленные и не стоящие внимания. Однако, в связи с тем, что группа ученых разработала некий план по спасению человечества, многие люди оказались напуганы. Не смотря на малый шанс существования Нибиру, данный план поможет избежать массовой гибели и в случае столкновения с другим небесным телом.Суть предоставленного доклада в эвакуации всех людей на Марс. Разумеется, в наше время перевести 6 миллиардов людей в течение короткого периода времени на другую планету невозможно, однако если речь идет о столетиях, шанс успеха такой миссии значительно выше. С учетом последних исследований и заявлений ученых касательно загадочной планеты Нибиру, ее размеры настолько велики, что даже рассматривать возможность ее уничтожения или любого другого способа избежать катастрофы попросту неразумно.