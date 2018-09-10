"Эвакуация на Марс": Ученые опубликовали план по спасению от столкновения с Нибиру
Группа ученых опубликовала доклад, в котором указан единственный способ спасти человечество от планеты Нибиру, в случае неизбежного ее столкновения с Землей.
Ранее различные теории касательно самой возможности существования Нибиру рассматривались как ничем не подкрепленные и не стоящие внимания. Однако, в связи с тем, что группа ученых разработала некий план по спасению человечества, многие люди оказались напуганы. Не смотря на малый шанс существования Нибиру, данный план поможет избежать массовой гибели и в случае столкновения с другим небесным телом.
Суть предоставленного доклада в эвакуации всех людей на Марс. Разумеется, в наше время перевести 6 миллиардов людей в течение короткого периода времени на другую планету невозможно, однако если речь идет о столетиях, шанс успеха такой миссии значительно выше. С учетом последних исследований и заявлений ученых касательно загадочной планеты Нибиру, ее размеры настолько велики, что даже рассматривать возможность ее уничтожения или любого другого способа избежать катастрофы попросту неразумно.
Ранее различные теории касательно самой возможности существования Нибиру рассматривались как ничем не подкрепленные и не стоящие внимания. Однако, в связи с тем, что группа ученых разработала некий план по спасению человечества, многие люди оказались напуганы. Не смотря на малый шанс существования Нибиру, данный план поможет избежать массовой гибели и в случае столкновения с другим небесным телом.
Суть предоставленного доклада в эвакуации всех людей на Марс. Разумеется, в наше время перевести 6 миллиардов людей в течение короткого периода времени на другую планету невозможно, однако если речь идет о столетиях, шанс успеха такой миссии значительно выше. С учетом последних исследований и заявлений ученых касательно загадочной планеты Нибиру, ее размеры настолько велики, что даже рассматривать возможность ее уничтожения или любого другого способа избежать катастрофы попросту неразумно.
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:37