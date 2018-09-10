Ford обновил бюджетный седан Ford Aspire

Aspire представляет собой укороченную версию Ford Figo, пережившую модернизацию ещё в начале июня этого года. Новинка получила переработанные бампера, изменённую радиаторную решётку, усовершенствованную оптику. В салоне модели должен появиться информационно-развлекательный современный комплекс SYNC3 с "парящим" модным 6,5-дюймовым тачскрином. Линейка силовых установок рестайлинговой "четырёхдверки" включает новую 1,2-литровую Ti-VCT на 96 «лошадок» и 1,5 турбодизель на 100 л.с. Трансмиссией выступает 5-ступенчатая "механика" либо 6-диапазонный "автомат".Базовая версия Ford Aspire в своём арсенале имеет кондиционер, а также подушку безопасности водителя. В топовую комплектацию вошли датчиками парковки, фронтальная подушка безопасности переднего пассажира, кнопка запуска двигателя, ABS, EBD, мультимедийная система. В Индии цены на обновлённую версию седана начинаются от 550 000 рублей.