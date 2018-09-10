iPad 2018 от Apple получит функцию разблокировки по лицу

Публикация «людей, знакомых с планами», сообщает, что последняя партия Apple iPad Pro 2018 будет представлена ​​в 11-дюймовом и 12,9-дюймовом вариантах. В отчете подчеркивалось, что на устройстве будут представлены «более тонкие рамки», и они будут применять навигацию жестов, чтобы компенсировать отсутствие кнопки «домой». При этом iPad mini не получат обновления. Более маленький планшет от Apple в последний раз обновлялся в 2015 году.Стоимость новых Apple iPad Pro 2018 пока неизвестна, но многие источники полагают, что они будут идти в комплекте с Apple Pen, и получат ценник примерно в 1100 долларов.