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iPad 2018 от Apple получит функцию разблокировки по лицу
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iPad 2018 от Apple получит функцию разблокировки по лицу

В преддверии презентации от Apple многие источники стараются рассекретить новые функции и технологии, которые компания внедрит в свои смартфоны, "умные часы" и планшеты. Так, эксперты Bloomberg считают, что iPad 2018 от Apple получит функцию разблокировки по лицу, а кнопка "Home" в них исчезнет.

iPad 2018 от Apple получит функцию разблокировки по лицу


Публикация «людей, знакомых с планами», сообщает, что последняя партия Apple iPad Pro 2018 будет представлена ​​в 11-дюймовом и 12,9-дюймовом вариантах. В отчете подчеркивалось, что на устройстве будут представлены «более тонкие рамки», и они будут применять навигацию жестов, чтобы компенсировать отсутствие кнопки «домой». При этом iPad mini не получат обновления. Более маленький планшет от Apple в последний раз обновлялся в 2015 году.

Стоимость новых Apple iPad Pro 2018 пока неизвестна, но многие источники полагают, что они будут идти в комплекте с Apple Pen, и получат ценник примерно в 1100 долларов.

 
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Технологии / Авторские новости
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 08:24
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