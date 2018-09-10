Xiaomi Mi Mix 3 засветился на "живом" видео в Сети
В Сети появилось "живое" видео, на котором блогеры показали новый флагман Xiaomi Mi Mix 3. На ролике видно, что гаджет получил практически безрамочный дисплей, изготовленный по технологии COP (Chip On Plastic Substrate), обеспечивающей высокую гибкость.
На видео видно, что пользователи смогут избавиться от надоедливой "моноброви" как у iPhone, которую недавно многие раскритиковали. При этом за работу флагмана будет отвечать топовый чипсет Snapdragon 845. Также гаджет получит выдвижную камеру на 23 Мп,тройную основную камеру разрешением до 40 Мп и беспроводную зарядку.
Предварительная стоимость Xiaomi Mi Mix 3 составит около 600 долларов, его презентация должна состояться 15 сентября.
На видео видно, что пользователи смогут избавиться от надоедливой "моноброви" как у iPhone, которую недавно многие раскритиковали. При этом за работу флагмана будет отвечать топовый чипсет Snapdragon 845. Также гаджет получит выдвижную камеру на 23 Мп,тройную основную камеру разрешением до 40 Мп и беспроводную зарядку.
Предварительная стоимость Xiaomi Mi Mix 3 составит около 600 долларов, его презентация должна состояться 15 сентября.
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 08:14