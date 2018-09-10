Xiaomi Mi Mix 3 засветился на "живом" видео в Сети

На видео видно, что пользователи смогут избавиться от надоедливой "моноброви" как у iPhone, которую недавно многие раскритиковали. При этом за работу флагмана будет отвечать топовый чипсет Snapdragon 845. Также гаджет получит выдвижную камеру на 23 Мп,тройную основную камеру разрешением до 40 Мп и беспроводную зарядку.Предварительная стоимость Xiaomi Mi Mix 3 составит около 600 долларов, его презентация должна состояться 15 сентября.