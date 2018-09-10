АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
iPad 2018 от Apple получит функцию разблокировки по лицу
EUR 80.36 USD 69.03
Курс валют на 08.09.2018

Xiaomi Mi Mix 3 засветился на "живом" видео в Сети

В Сети появилось "живое" видео, на котором блогеры показали новый флагман Xiaomi Mi Mix 3. На ролике видно, что гаджет получил практически безрамочный дисплей, изготовленный по технологии COP (Chip On Plastic Substrate), обеспечивающей высокую гибкость.

Xiaomi Mi Mix 3 засветился на "живом" видео в Сети


На видео видно, что пользователи смогут избавиться от надоедливой "моноброви" как у iPhone, которую недавно многие раскритиковали. При этом за работу флагмана будет отвечать топовый чипсет Snapdragon 845. Также гаджет получит выдвижную камеру на 23 Мп,тройную основную камеру разрешением до 40 Мп и беспроводную зарядку.



Предварительная стоимость Xiaomi Mi Mix 3 составит около 600 долларов, его презентация должна состояться 15 сентября.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии / Авторские новости
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 08:14
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
iPad 2018 от Apple получит функцию разблокировки
Xiaomi Mi Mix 3 засветился на "живом" видео в Сети
Учёные: Кардиотренировки стимулируют работу мозга
В Сети рассекретили стоимость iPhone XC, XS и XS
Сестра Ольги Бузовой намекнула, что финал шоу
Ученые представили самую подробную и точную карту
Ученые: Витамин D повышает вероятность получения
Тюнер Wheelsandmore занялся доработкой Audi RS4 в
Криштиану Роналду в Instagram показал фотографию
Медики: Исключение жиров из рациона не поможет
Игровой 10-ти ядерный планшет Chuwi Hipad выйдет
В Сети появились характеристики новой Subaru
Звезда шоу «Однажды в России» Екатерина Моргунова
«Фейк или правда?»: iPhone 9 и iPhone Xs показали
Ученые: На Юпитере обнаружены целые океаны воды
Учёные расскаазали о пользе низкокалорийного
Анна Седокова в Instagram похвасталась своей
Acura объявила о начале отзыва модели NSX 2018
Браслет Xiaomi Mi Band 3 рухнул в цене в России
Ученые рассказали о негативных свойствах чеснока
Ники Минаж взволновала поклонников фото в
В Нью-Йорке официально дебютировал внедорожник
Как стать богаче: Учёные назвали черту характера
NASA разместило в Сети 360-градусную панораму
"Совершенный сосуд": Мария Лиман показала
Новый смартфон Vivо X23 упадет в стоимости на 30
«Воспоминания»: Анастасия Волочкова под звуки
Компания Chery намерена вывести на рынок
"Маленькая Мона Лиза": Светлана Лобода показала
BMW официально показал версии X3 M и X4 M
Просмотреть все новости