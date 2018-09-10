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Игорь Крутой прокомментировал состояние Валерия Леонтьева после приступа пневмонии

На конкурсе “Новая волна” скорую вызвали певцу Валерию Леонтьеву. Игорь Крутой, будучи другом артиста, прокомментировал его состояние.

Игорь Крутой прокомментировал состояние Валерия Леонтьева после приступа пневмонии


Как стало известно, Леонтьев был вынужден покинуть конкурс, по крайней мере на какое-то время, из-за приступа пневмонии. На текущий момент, как утверждают источники, певец находится в отеле под присмотром врачей. Неподалеку от отеля дежурит “неотложка”. Запись звезды в Instagram говорит о том, что Леонтьев едва ли сможет присутствовать на “Новой волне” в ближайшие пару дней.

Также Игорь Крутой уверяет, что Леонтьев может все же прийти на закрытие ”Новой волны”. По словам продюсера, после вызова скорой, все окружение певца сходится во мнении о том, что выйти на сцену ему будет чрезвычайно сложно, однако шанс его появления на конкурсе определенно есть.

 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:40
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