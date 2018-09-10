Игорь Крутой прокомментировал состояние Валерия Леонтьева после приступа пневмонии

Как стало известно, Леонтьев был вынужден покинуть конкурс, по крайней мере на какое-то время, из-за приступа пневмонии. На текущий момент, как утверждают источники, певец находится в отеле под присмотром врачей. Неподалеку от отеля дежурит “неотложка”. Запись звезды в Instagram говорит о том, что Леонтьев едва ли сможет присутствовать на “Новой волне” в ближайшие пару дней.Также Игорь Крутой уверяет, что Леонтьев может все же прийти на закрытие ”Новой волны”. По словам продюсера, после вызова скорой, все окружение певца сходится во мнении о том, что выйти на сцену ему будет чрезвычайно сложно, однако шанс его появления на конкурсе определенно есть.