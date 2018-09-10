Учёные: Кардиотренировки стимулируют работу мозга человека

В данном случае сердце быстрей начинает качать воздух, насыщая в данном случае мозг кислородом. Физические регулярные нагрузки в перспективе способны вызывать рост новых клеток, способных быстрей усваивать информацию, запоминать ее на долгое время. Гипотезу о пользе кардио для человеческого мозга подтвердили некоторые исследования. Полгода научные деятели наблюдали за состоянием мозга у людей, которые тренируются 3 раза в неделю. У испытуемых в итоге обнаружили увеличение гиппокампа – сектора мозга, отвечающего за память, а также способность к концентрации. Кардио активирует также белок НФГМ, стимулирующий развитие нейронов, обеспечивающих хранение/передачу информации. С увеличением НФГМ человек начинает быстрее соображать. В данном случае хватит небольшой получасовой тренировки.Во время кардио у человека в организме активизируются/учащаются все процессы, наблюдается заряд энергией, ускорение работы мозга. В начале достаточно тридцатиминутной активности несколько раз в неделю.