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Учёные: Кардиотренировки стимулируют работу мозга человека

Учёные выяснили, что кардио стимулирует работу человеческого мозга. В ходе активной кардиотренировки в организме человека увеличивается потребность в кислороде.

Учёные: Кардиотренировки стимулируют работу мозга человека


В данном случае сердце быстрей начинает качать воздух, насыщая в данном случае мозг кислородом. Физические регулярные нагрузки в перспективе способны вызывать рост новых клеток, способных быстрей усваивать информацию, запоминать ее на долгое время. Гипотезу о пользе кардио для человеческого мозга подтвердили некоторые исследования. Полгода научные деятели наблюдали за состоянием мозга у людей, которые тренируются 3 раза в неделю. У испытуемых в итоге обнаружили увеличение гиппокампа – сектора мозга, отвечающего за память, а также способность к концентрации. Кардио активирует также белок НФГМ, стимулирующий развитие нейронов, обеспечивающих хранение/передачу информации. С увеличением НФГМ человек начинает быстрее соображать. В данном случае хватит небольшой получасовой тренировки.

Во время кардио у человека в организме активизируются/учащаются все процессы, наблюдается заряд энергией, ускорение работы мозга. В начале достаточно тридцатиминутной активности несколько раз в неделю.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:03
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