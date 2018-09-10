В Сети рассекретили стоимость iPhone XC, XS и XS Plus

Китайский оператор China Mobile уже представил на закрытой презентации информацию о новых моделях смартфонов компании. Также, была названа стоимость очередных устройств от Apple. Согласно неподтвержденным данным, цена iPhone XC составит 700 долл. США, предложения iPhone XS ограничатся 900 долл. США, а старшая модель iPhone XS Plus обойдется потребителю в 1000 долл. США.Помимо прочего, в модели XS предусмотрена установка сразу двух слотов SIM-карт, данная особенность позволит мобильному устройству повысить свою популярность среди пользователей мира.