Сестра Ольги Бузовой намекнула, что финал шоу «Замуж за Бузову» будет несчастливым
В личном блоге Анны Бузовой в Instagram появилось трогательное обращение к ее звездной сестре с замечанием, что Ольга еще найдет свое счастье. Фанаты тут же восприняли это как намек на печальный финал шоу «Замуж за Бузову».
В своем посте Анна попросила сестру больше не плакать и выразила уверенность, что звезда еще будет счастливой.
«Как же я сильно хочу, чтобы ты больше никогда не плакала, смотрю этот фрагмент, и сердце кровью обливается. Роднуль, ты будешь самой счастливой!!! Я знаю это, по-другому быть не может», - написала Анна.
Однако зрители сомневаются в искренности Ольги Бузовой и предполагают, что в финале она вновь окажется одна, все слезы на телеэкране - это умелая игра актрисы.
«Смешно, как она играет, ей в актрисы идти, а не на сцене показывать себя. Люди, неужели вы верите?», «А че смотреть та)) вы конец и начало уже знаете ))», - написали в комментариях пользователи.
Сама Ольга как обычно не реагирует на различные слухи, тем самым подогревая интерес к своей персоне.
В своем посте Анна попросила сестру больше не плакать и выразила уверенность, что звезда еще будет счастливой.
«Как же я сильно хочу, чтобы ты больше никогда не плакала, смотрю этот фрагмент, и сердце кровью обливается. Роднуль, ты будешь самой счастливой!!! Я знаю это, по-другому быть не может», - написала Анна.
Однако зрители сомневаются в искренности Ольги Бузовой и предполагают, что в финале она вновь окажется одна, все слезы на телеэкране - это умелая игра актрисы.
«Смешно, как она играет, ей в актрисы идти, а не на сцене показывать себя. Люди, неужели вы верите?», «А че смотреть та)) вы конец и начало уже знаете ))», - написали в комментариях пользователи.
Сама Ольга как обычно не реагирует на различные слухи, тем самым подогревая интерес к своей персоне.
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