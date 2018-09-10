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Сестра Ольги Бузовой намекнула, что финал шоу «Замуж за Бузову» будет несчастливым

В личном блоге Анны Бузовой в Instagram появилось трогательное обращение к ее звездной сестре с замечанием, что Ольга еще найдет свое счастье. Фанаты тут же восприняли это как намек на печальный финал шоу «Замуж за Бузову».

Сестра Ольги Бузовой намекнула, что финал шоу «Замуж за Бузову» будет несчастливым


В своем посте Анна попросила сестру больше не плакать и выразила уверенность, что звезда еще будет счастливой.

«Как же я сильно хочу, чтобы ты больше никогда не плакала, смотрю этот фрагмент, и сердце кровью обливается. Роднуль, ты будешь самой счастливой!!! Я знаю это, по-другому быть не может», - написала Анна.

Однако зрители сомневаются в искренности Ольги Бузовой и предполагают, что в финале она вновь окажется одна, все слезы на телеэкране - это умелая игра актрисы.

«Смешно, как она играет, ей в актрисы идти, а не на сцене показывать себя. Люди, неужели вы верите?», «А че смотреть та)) вы конец и начало уже знаете ))», - написали в комментариях пользователи.

Сама Ольга как обычно не реагирует на различные слухи, тем самым подогревая интерес к своей персоне.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:35
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