Сестра Ольги Бузовой намекнула, что финал шоу «Замуж за Бузову» будет несчастливым

В своем посте Анна попросила сестру больше не плакать и выразила уверенность, что звезда еще будет счастливой., - написала Анна.Однако зрители сомневаются в искренности Ольги Бузовой и предполагают, что в финале она вновь окажется одна, все слезы на телеэкране - это умелая игра актрисы., - написали в комментариях пользователи.Сама Ольга как обычно не реагирует на различные слухи, тем самым подогревая интерес к своей персоне.